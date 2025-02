Convegno medico dedicato ai disturbi respiratori del sonno

Il 21 e 22 marzo si terrà presso l’Hotel Romanazzi Carducci di Bari il Convegno su “Disturbi respiratori del sonno (DRS-OSA) e patologie otorinolaringoiatriche: Approccio multidisciplinare”, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, diretta dal dottor Michele Barbara.Il sonno rappresenta per tutti gli esseri viventi una funzione biologica molto importante e indispensabile, lo stato di riposo fisico e psichico dell’uomo e degli animali, caratterizzato dalla sospensione totale o parziale della coscienza e della volontà ed è accompagnato da sensibili modificazioni funzionali (diminuzione del metabolismo energetico, della temperatura corporea, riduzione del tono muscolare, della frequenza del polso e del respiro, della pressione arteriosa, ecc.), di fondamentale importanza nel ristoro dell'organismo.La sindrome delle apnee notturne (OSA) è la condizione caratterizzata da pause della respirazione durante il sonno, dovute a ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree, mentre i disturbi respiratori del sonno (DRS) rappresentano il russamento notturno con pause del respiro, sonnolenza diurna, astenia, ipertensione arteriosa.L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” si occupa del trattamento delle patologie infiammatorie e neoplastiche naso-sinusali, del distretto faringo- laringeo, delle ghiandole salivari e del collo, delle roncopatie, delle patologie dell’orecchio e dei disturbi dell’equilibrio.Il Convegno, presieduto dal dottor Michele Barbara, che prevede la partecipazione di vari esperti in materia, tratterà dell’inquadramento multidisciplinare dei disturbi respiratori del sonno (DRS); delle terapie non chirurgiche dei DRS; terapie chirurgiche del distretto ORL nei DRS; dell’impatto socio-economico dell’OSA (sindrome apnee notturne);Disturbi respiratori del sonno in età pediatrica; impatto socio-economico dell’OSA. Inoltre saranno proiettati video “Dalla teoria alla pratica” a cura del GOS (Gruppo Giovani Otorinolaringoiatri SIOeChCF).La partecipazione all’evento è gratuita e prevede Crediti ECM (8,4).Gli argomenti da trattare sono di interesse dei medici chirurghi (specialisti in anestesia e rianimazione, igiene epidemiologia e sanità pubblica, malattie apparato respiratorio, medicina del lavoro, medicina generale, neurologia, otorinolaringoiatria, pediatria, odontoiatri, infermieri e logopedisti).Responsabile scientifico: Michele Barbara; Segreteria Scientifica: Roberta Anzivino, Carmine Capasso, Silvana Ciccarone, Francesca Plantone; segreteria organizzativa: Italiana Congressi e formazione SRL Bari.: 080.9904054; andreinabarbera@italianacongressi.it