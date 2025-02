Cellamare, per il Carnevale giochi, carri, musica, sfilate e show cooking

CELLAMARE - Cellamare si prepara a vivere una giornata all’insegna del divertimento, dei colori e della musica con l’edizione 2025 del Carnevale di Cellamare, in programma per sabato 1° marzo in Piazza Risorgimento a partire dalle ore 16:00 (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 2 marzo).Un appuntamento ormai tradizionale per la comunità cellamarese, che quest’anno si arricchisce di ospiti d’eccezione e di tante attività per grandi e piccini. Tra i protagonisti della manifestazione spicca la presenza di Tommaso Tarantini, meglio conosciuto come “Lo Spadellatore”, che dopo il successo ottenuto durante il recente Festival di Sanremo porterà a Cellamare la sua performance culinaria, trasformando ogni piatto in un’esperienza unica e gustosa.Ad animare la piazza ci sarà anche Raffaele Foggetti, vincitore del contest musicale “Dove si balla ‘24”, che farà scatenare il pubblico con la sua esibizione. Non mancheranno inoltre i tradizionali carri allegorici, la divertente pentolaccia per grandi e bambini, sfilate in maschera, musiche e balli. A rendere ancora più frizzante l’atmosfera, uno spettacolo imperdibile con la straordinaria partecipazione di un gruppo di Drag Queen, pronte a stupire con la loro energia e il loro carisma.L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Cellamare, l’associazione culturale Il Laboratorio delle Idee, Fratres Cellamare, Associazione Football Cellamare, Polisportiva Libertas, si inserisce nel quadro delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e sociale della città.Dichiarazione dell’assessora al Marketing territoriale Angela Deflorio: "La scelta di ospitare artisti come Tommaso Tarantini e Raffaele Foggetti, insieme allo spettacolo delle Drag Queen, nasce dalla volontà di rendere il nostro Carnevale un evento sempre più inclusivo e attrattivo. Ogni iniziativa che organizziamo mira a promuovere Cellamare e le sue eccellenze, creando occasioni per far conoscere la nostra comunità e generare ricadute positive anche per le attività economiche locali. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per vivere insieme una giornata di festa, colori e sorrisi."Dichiarazione del sindaco Gianluca Vurchio: "Il Carnevale di Cellamare rappresenta un’occasione speciale per unire la comunità in un momento di gioia e condivisione. Quest’anno, oltre alla tradizionale sfilata dei carri e agli spettacoli che tanto piacciono a grandi e piccoli, abbiamo voluto arricchire l’evento con ospiti di rilievo come ‘Lo Spadellatore’. Il nostro obiettivo è quello di promuovere Cellamare non solo come luogo di cultura e tradizioni, ma anche come punto di riferimento per eventi che possano attrarre visitatori dai comuni vicini, contribuendo così a far conoscere le bellezze del nostro territorio e a sostenere le attività commerciali locali.”