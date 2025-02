Storico Carnevale di Gallipoli, domenica la prima giornata

GALLIPOLI - Si è svolta con grande successo la prima giornata del Carnevale gallipolino, uno degli eventi più attesi e amati della tradizione salentina. Domenica 24 febbraio, le strade della cittadina si sono riempite di colori, musica e allegria, accogliendo cittadini e turisti accorsi per partecipare a questa festa straordinaria.La sfilata dei carri allegorici, vera protagonista dell’evento, ha incantato il pubblico con creazioni originali e spettacolari, frutto del lavoro appassionato di artisti e artigiani locali. I gruppi mascherati hanno animato il corteo con coreografie coinvolgenti, travolgendo i presenti con la loro energia e creatività."Buona la prima!" – dichiara con entusiasmo il vicesindaco Tony Piteo – "Abbiamo assistito a una giornata perfetta, grazie anche al clima meraviglioso che ha favorito la partecipazione di tantissimi cittadini e visitatori. La risposta del pubblico è stata incredibile e ci riempie di orgoglio: Gallipoli si conferma ancora una volta una città capace di celebrare la cultura e la tradizione con uno spirito unico e coinvolgente. Migliaia di persone hanno invaso le strade di Gallipoli, creando un’atmosfera di gioia contagiosa e condivisione.Un ringraziamento speciale va a Francesca Fontò, per il suo prezioso contributo alla riuscita di questa prima giornata di festa. Un grazie sincero anche agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questo evento straordinario. L’impegno dell’amministrazione comunale è stato fondamentale nella pianificazione e nella realizzazione di ogni dettaglio, con uno sforzo costante per garantire la sicurezza, la qualità degli spettacoli e la bellezza dell’allestimento. La collaborazione con associazioni locali ha permesso di creare un programma ricco e coinvolgente, pensato per valorizzare le tradizioni della nostra città e offrire momenti di autentico divertimento. Vi aspettiamo numerosi anche nei prossimi giorni e vi diamo appuntamento al 2 marzo per un’altra giornata di festa, colori e spettacolo, che renderà ancora una volta omaggio alla nostra meravigliosa città."