Cina: incidente horror al Circo Shanxi

Durante lo spettacolo circense, una leonessa stava eseguendo un salto nelcerchio sotto le istruzioni dell'addestratore. Sembrava un po' annoiata, ma dopo aver girato per la maggior parte del cerchio e avvicinandosi sempre di più alla recinzione, la leonessa si è improvvisamente alzata e si è avventata su un uomo. Lo ha tirato a terra, gli ha afferrato forte i vestiti e solo una volta ha spalancato la bocca per morderlo. Il pubblico che aveva assistito alla scena emozionante ha urlato ed è fuggito in preda al panico, mentre il personale all'interno e all'esterno hanno collaborato con urgenza per allontanare il felino.





La vita dell’operatore, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è in pericolo, poiché l’uomo ha ricevuto immediatamente tutta l’assistenza medica necessaria ed è potuto tornare al circo lo stesso giorno. “È una situazione lavorativa abbastanza normale, può succedere di tutto: sono predatori“, ha ammesso il domatore a un sito di notizie cinese. Ha chiarito poi che l’animale sta bene e continua a partecipare agli spettacoli.





Il circo ha affermato che la persona aggredita era un membro dello staff e ha riportato una lieve ferita alla testa, ma non è rimasta gravemente ferita. Ma perché la leonessa ha improvvisamente perso il controllo delle sue emozioni? Molti ritenevano che la leonessa fosse troppo magra e non riuscisse a mangiare a sufficienza, e si chiedevano se il leone non fosse vittima di abusi da parte dello zoo.





SHANXI, CINA - Attacco di un felino (stressato) a un addetto del personale in un circo durante il capodanno cinese. Questa volta la scena horror arriva da Yuncheng, città della provincia dello Shanxi, nella Cina continentale, dove il 2 febbraio 2025, era in corso uno spettacolo di circo a cui assistevano diversi spettatori.