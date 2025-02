Tragedia al largo del Gargano: affonda un peschereccio, morto il comandante

TERMOLI - Una tragedia si è consumata al largo del Gargano, dove un peschereccio appartenente alla flottiglia di Termoli è affondato per cause ancora in fase di accertamento. Nel drammatico incidente ha perso la vita il comandante dell’imbarcazione, Gianni Dell’Olio, 58enne originario di Bisceglie. Gli altri due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.

Secondo le prime ricostruzioni, il motopesca avrebbe subito un’avaria al motore. Resosi conto della gravità della situazione, il comandante ha immediatamente lanciato l’allarme alla Guardia Costiera. Tuttavia, pochi minuti dopo la chiamata, l’imbarcazione è colata a picco. Le motovedette sono giunte rapidamente sul luogo del naufragio, riuscendo a mettere in salvo due membri dell’equipaggio, mentre per il comandante Dell’Olio non c'è stato nulla da fare.

Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato all’affondamento del peschereccio.