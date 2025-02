Concerto imperdibile a Mola: lunedì 10 febbraio 2025, replica di "The Other Side of Savio Part 2"

MOLA DI BARI - Lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 21.00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi, ospitando la replica tanto attesa di “The Other Side of Savio Part 2 – Ron, Dalla, Concato, Sting, Collins”. Un evento che, a grande richiesta, saprà trasportare il pubblico in un viaggio attraverso le musiche immortali del grande cantautorato italiano e americano.

Un tributo alla musica che ha segnato un'Epoca

Il concerto ripercorrerà le note indimenticabili che hanno fatto la storia di artisti come Lucio Dalla, Ron, e Sting, oltre ad altri nomi di spicco come Concato e Collins. Queste melodie, amate da generazioni, sono la colonna sonora della vita di molti, inclusi anche i più giovani, che continueranno a scoprire e apprezzare il patrimonio musicale che ha attraversato decenni.

Un palcoscenico d’eccellenza

Sul palco della Sala Etrusca si esibirà Savio Vurchio, la cui voce calda e coinvolgente sarà il filo conduttore di questa serata speciale. Accanto a lui, Pino Mazzarano, che con la sua maestria alla chitarra, saprà riprodurre fedelmente le atmosfere dei grandi successi, mentre il sax di Gianni Binetti aggiungerà un tocco di eleganza e passione, arricchendo ulteriormente il panorama sonoro.

Un viaggio nel cuore del Cantautorato

Questo evento non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: un’opportunità per rivivere i brani che hanno fatto la storia della musica e per riscoprire le emozioni che solo le note di quei grandi artisti sanno evocare. La scelta del repertorio, che spazia tra il cantautorato italiano e internazionale, promette di regalare una serata all’insegna della nostalgia e della celebrazione della musica, capace di conquistare il cuore di ogni spettatore.

Un appuntamento da non perdere

La replica di “The Other Side of Savio Part 2” rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica. La combinazione di artisti di altissimo livello e l’atmosfera suggestiva di Palazzo Pesce creeranno un contesto ideale per una serata che celebra la bellezza e l’energia di un repertorio senza tempo. Un evento destinato a lasciare un segno profondo nel cuore di chi vi parteciperà, confermando ancora una volta la forza evocativa della musica e il suo potere di unire le generazioni.