Corsano, lavori in corso alle Poste: disagi per i cittadini

CORSANO - I cittadini a Corsano sono esasperati e increduli. Poste italiane ha deciso di far rimanere chiuso l'ufficio postale fino alla fine di Febbraio.La causa sono dei lavori che nessuno ha spiegato a cosa servono, quanto durano e, soprattutto, senza un’adeguata alternativa per garantire il servizio pubblico.I Corsanesi sono costretti a recarsi presso gli uffici dei paesi limitrofi, Alessano e Tiggiano, con lunghissime code e disagi.Tra le persone in fila si sente dire: "Ho dovuto lasciare il lavoro per recarmi ad Alessano, in quanto mia madre anziana non può certo fare tanta strada" e "Sto aspettando da più di tre ore, ma devo ritornare perché ho dimenticato un documento per concludere la pratica" e "Sono venuto alle 10 ma mi hanno detto che lo sportello per i Corsanesi apre più tardi e solo per un'ora”.Intanto, in paese monta la rabbia, alcuni pensano di raccogliere firme e chiedere a Poste Italiane delle soluzioni alternative, altri pensano di manifestare davanti all'ufficio postale e scrivere al prefetto, per ultimo non mancano quelli che tirano in ballo l'amministrazione locale per intervenire.Si spera che Poste Italiane possa dare delle spiegazioni e fornire un’alternativa valida il prima possibile.Corsano è un comune di circa 5.100 abitanti e la funzione degli sportelli di Poste Italiane è indispensabile sotto numerosi aspetti, da quello sociale a quello economico, da quello professionale a quello finanziario.