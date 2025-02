Domenica 16 febbraio al Museo archeologico nazionale di Taranto arriva la voce di Maria Callas

TARANTO - Si preannuncia emozionante ed evocativo il prossimo appuntamento con le domeniche in concerto al Museo archeologico nazionale di Taranto. - Si preannuncia emozionante ed evocativo il prossimo appuntamento con le domeniche in concerto al Museo archeologico nazionale di Taranto.





La rassegna "Un anno di concerti al MArTA" voluta dallo stesso museo tarantino insieme all’associazione Le Corti di Taras e LA Chorus, propone, infatti, per domenica 16 febbraio un omaggio alla divina Maria Callas: la soprano indiscussa figura di riferimento per il panorama lirico mondiale.





"Vissi d’arte. Vissi per Maria" è uno spettacolo incentrato sulla vita e sulla personalità umana ed artistica della soprano più grande di tutti i tempi e che con la sua voce, grazie ad una sofisticata tecnica di ingegneria acustica, tornerà ad aleggiare tra le sale del MArTA.





Sarà, infatti, la voce di Maria Callas, il suo timbro indimenticabile, il suo virtuosismo canoro, insieme alle celebri arie dalla Tosca e Madame Butterfly di Puccini, dall’Andrea Chènier di Giodano, dalla Norma di Bellini e dall’Otello di Verdi, a produrre la magia portata in scena dall’attore Giampiero Mancini e l’ingegnere del suono Angelo De Cosimo.





Uno spettacolo teatrale e musicale con Dino De Palma (violino), Luciano Tarantino (violoncello), Donato Della Vista (pianoforte) e la scrittura drammaturgica di Roberto D’Alessandro.





A condurre gli spettatori in questo viaggio alla scoperta della Divina, nella finzione scenica vi sarà Bruno, il maggiordomo della soprano. Bruno prende servizio in casa di Giovan Battista Meneghini (primo marito e mecenate della Callas) nel febbraio del ‘53 e rimase accanto alla donna e all’artista, passando dall’amore folle per Aristotele Onassis e il rapporto con Pierpaolo Pasolini, fino alla morte di Maria Callas avvenuta a Parigi nel 1977. Un concerto intenso che ancora una volta offrirà l’occasione ai visitatori di apprezzare una proposta artistica di alto livello abbinata alla fruizione dell’importante patrimonio archeologico del MArTA, che, non a caso, sceglie come reperto testimonial dell’appuntamento di domenica 16 febbraio un’anfora attica a figure nere degli inizi del VI secolo a.C., che rappresenta una scena tipica di simposio: la pratica conviviale tra cibo, musica e arte in auge tra gli antichi greci e romani.