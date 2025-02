Bari, dal 19 al 23 febbraio al Teatro Piccinni 'Edipo Re'

Edipo Re (Ph Andrea Lamacchia)

La recita del 19 febbraio è dedicata al progetto "Teatro No Limits-spettacolo audiodescritto" per accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori con disabilità sensoriali. Previsti anche gli incontri "Dentro la scena - Lezioni di Teatro" (21 febbraio, ore 11.00) e "Portami con te" (23 febbraio, ore 18.30).





BARI - Per la stagione teatrale "Altri Mondi" del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture la prossima settimana arriva a Bari al Teatro Piccinni in esclusiva regionale lo spettacolo "Edipo Re" di Sofocle, considerato uno dei testi teatrali più belli di tutti i tempi, rappresenta il simbolo universale dell’eterno dissidio tra libertà e necessità, tra colpa e fato. Adattamento e regia di Andrea De Rosa, nella traduzione di Fabrizio Sinisi, con Francesca Cutolo, Francesca Della Monica, Marco Foschi, Roberto Latini, Frédérique Loliée, Fabio Pasquini, lo spettacolo è dal 19 al 23 febbraio (il 19 in fuori abbonamento alle 19.30 e poi il 20 alle 19.30, il 21 alle 21.00, il 22 alle 20.00 e il 23 alle 18.00).





Lo spettacolo rientra nel progetto "Teatro No Limits", un progetto nato per per accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori con disabilità sensoriali, e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì, con un cartellone trasversale di spettacoli teatrali audiodescritti che vede coinvolti più di 50 teatri in Italia, tra cui quello di Bari. In occasione della prima recita del 19 febbraio alle 19.30 (e non più sabato 22 come inizialmente comunicato) quindi lo spettacolo sarà accompagnato dall’audiodescrizione per ciechi e ipovedenti.





Sempre per "Edipo Re" venerdì 21 febbraio alle 11.00 è in programma anche l'ultimo appuntamento di "Dentro la scena - Lezioni di teatro" a cura della Cooperativa I Bambini di Truffaut con Giancarlo Visitilli, rivolti a studenti, insegnanti e agli abbonati più curiosi per analizzare assieme i temi sollevati dalla messa in scena, tessendo legami con altri linguaggi, svelando le trame nascoste, i retroscena, attraversando quelle domande che fanno del teatro un’arte profondamente radicata nel contemporaneo.





Domenica 23 febbraio alle 18.30 ci sarà invece il laboratorio "Portami con te!" a cura di Spine Bookstore, e destinato a bambini e ragazzi che durante lo spettacolo giocheranno nella sala Giunta del Comune di Bari sui temi dello spettacolo per poter poi dialogare con mamma e papà al termine dello stesso.





"In occasione delle repliche di Edipo Re, capolavoro indiscusso della tragedia greca, sarà evidente l’impegno che mettiamo in campo ormai da anni, in collaborazione con Puglia Culture, per aprire la stagione di prosa, letteralmente, a tutti - commenta l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano -. La prima replica sarà infatti dedicata a un pubblico di persone con disabilità visiva, che potranno godere dello spettacolo grazie a un accurato sistema di audiodescrizione che renderà comprensibile tutto ciò che accade in scena nei momenti di silenzio. L'incontro della compagnia con gli studenti la mattina del sabato - prosegue - segna un altro aspetto qualificante della nostra proposta, con la possibilità, per i partecipanti, di entrare nel vivo dei temi e della messa in scena in un dialogo senza filtri con gli interpreti. Infine, l’appuntamento dedicato ai più piccoli di domenica: mentre gli adulti assisteranno alla replica di Edipo, i loro bambini saranno impegnati in un laboratorio espressivo incentrato sui tempi dello spettacolo". E conclude: "Scelte che confermano la volontà dell’amministrazione comunale di rendere il teatro un’esperienza alla portata di tutti, convinti come siamo che la cultura sia ingrediente indispensabile per la crescita di una comunità".