Eccellenza: il Barletta torna a vincere in trasferta

- Dopo due mesi (0-1 a Molfetta il 22 dicembre 2024), il Barletta torna a vincere in trasferta. Il ritorno alla vittoria esterna è arrivato a Racale nel pomeriggio di domenica 9 febbraio 2025, dove i biancorossi hanno sconfitto l'Atletico per 0-3. Con questo successo, ottenuto grazie alle reti di Giambuzzi, Bernaola e Lattanzio, il Barletta sale a 73 punti e allunga di 20 lunghezze il vantaggio sull'Atletico Acquaviva (secondo in classifica con 53 punti per il 3-2 subìto a Novoli) e intravede il traguardo della promozione diretta in Serie D.