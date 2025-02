Ex Ilva, Palombella (Uilm): “La partita è finita. È arrivato il tempo delle scelte”

TARANTO - “La partita è finita, con la giornata di ieri sono finiti anche i tempi supplementari. Dopo diversi passaggi e scadenze, non si può continuare a dire che tutto è ancora sul tavolo, che ci sono ancora tre proposte e addirittua le condizioni per far rientrare gli altri sette acquirenti che vorrebbero lo spezzatino. Non siamo al supermercato, in questa vertenza sono a rischio oltre 15mila lavoratori tra sociali, di Ilva AS e dell’appalto, è a rischio tutta la siderurgia in Italia, la produzione di acciaio e il piano di ambientalizzazione dell’ex Ilva. Non c’è più niente da valutare, è il momento di compiere delle scelte e assumersi delle responsabilità. Da tempo chiediamo un incontro urgente alla presidenza del Consiglio, commissari e governo devono intervenire immediatamente e chiudere questa situazione non più sostenibile per nessuno, ma soprattutto per i lavoratori, le loro famigli e intere comunità”. Lo dichiara il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella.