Foggia, baby gang incendia cassonetti e attacca le forze dell’ordine

FOGGIA - Momenti di tensione a Foggia, dove una banda di giovanissimi, quasi tutti minorenni, ha dato fuoco ai cassonetti della spazzatura, bloccando un'importante arteria stradale della città.

L'episodio ha allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’arrivo di carabinieri e polizia locale, però, il gruppo ha reagito in modo violento, lanciando oggetti e sassi contro gli agenti e colpendo anche alcune auto di servizio.

Durante l’intervento, un 16enne è stato fermato e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di un cacciavite. Sono in corso indagini per identificare gli altri membri della gang e chiarire le dinamiche dell’accaduto.