Foggia travolgente: 3-0 al Taranto nella ventisettesima giornata di Serie C

Il Foggia si impone con un netto 3-0 contro il Taranto alla "Nuova Arredo Arena" di Francavilla Fontana nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. La gara si è disputata a porte chiuse per disposizione del prefetto di Taranto, Donato Giovanni Cafagna, per motivi di sicurezza.

Nel primo tempo, al 6’, Zunno del Foggia sfiora il vantaggio. Al 12’ Orlando, sempre per i rossoneri, va vicino al gol. Il punteggio si sblocca al 20’ con Emmausso, che insacca di destro su assist di Zunno. Il raddoppio arriva al 32’ con Salines, che colpisce di testa su passaggio di Emmausso. Al 41’, il tris è firmato da Silvestro, che segna di sinistro su assist di Mazzocco.

Nella ripresa, il Foggia continua a creare occasioni: al 5’, Orlando non inquadra la porta con un tiro di sinistro. Al 36’, Candela del Taranto tenta una spettacolare rovesciata, sfiorando il gol. Al 44’, Zunno su punizione va vicino al quarto sigillo.

Con questa vittoria, il Foggia sale al dodicesimo posto con 35 punti, mentre il Taranto rimane ultimo in classifica con un distacco di sei punti dalla penultima posizione.