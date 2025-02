Bisceglie: all’Opificio delle Arti “Aurea Factory” il meeting “Le lingue che abitiamo” con la ricercatrice Olga Lopopolo

BISCEGLIE - Lo spazio artistico e culturale Opificio delle Arti “Aurea Factory”, sito a Bisceglie su Carrara Finizia, 59, ospita domenica 9 marzo 2025, alle 18:30, un incontro divulgativo in ambito linguistico, liberamente aperto a chiunque fosse interessato, con la ricercatrice e linguista biscegliese Olga Lopopolo, operativa presso l’Istituto Eurac Research di Bolzano, in dialogo con Francesco Sinigaglia, assegnista di ricerca UniBa, presidente e direttore artistico di CompagniAurea aps.L’evento, organizzato da CompagniAurea aps, in collaborazione con l'associazione, professionale, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, LEND (Lingua e Nuova didattica), sarà introdotto dalla professoressa Giovanna Claudio - Segreteria nazionale LEND - Responsabile per la Lingua inglese.Durante la serata Olga Lopopolo avrà la possibilità di raccontare la propria esperienza nelle vesti di ricercatrice in giro per l’Europa e portare diversi spunti di riflessione sulla relazione tra linguaggio, identità e cultura.Olga Lopopolo è laureata presso l’Università di Bari (Bachelor in Mediazione interculturale) e l'Università per Stranieri di Perugia (Master in Didattica dell'italiano per stranieri) e sta per conseguire il dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica delle Lingue. Dal 2019 collabora con l'Istituto di Linguistica applicata Eurac Research (Bolzano) come ricercatrice su progetti riguardanti l’acquisizione linguistica in contesti multilingui, Linguistica dei corpora e plurilinguismo scolastico.