Francavilla Fontana, relazione annuale della Garante dei diritti delle persone con disabilità

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L'Amministrazione Comunale ha rinnovato per il prossimo triennio l'incarico di Garante dei diritti delle persone con disabilità alla dott.ssa Gabriella Nenna. Questa figura ha il compito di verificare l'effettiva tutela dei diritti, coadiuvare i cittadini nelle relazioni con gli Uffici pubblici e fornire pareri alla Giunta per l'attuazione di politiche inclusive. L'incarico è svolto a titolo gratuito.





"Il rinnovo di Gabriella Nenna – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un atto di continuità per un lavoro significativo condotto in questi anni prima dei quali la figura di Garante non era prevista ed oggi rappresenta invece un punto di riferimento per la cittadinanza ma anche per chi amministra".





Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito istituzionale la relazione che riassume le attività svolte nell’ultimo anno e sottolinea le criticità emerse. Oltre a riscontrare una insufficiente conoscenza degli strumenti di tutela, quello che emerge con forza dai numeri riportati dalla Nenna è un diffuso malcostume da parte degli utenti della strada che violano gli spazi dedicati alle persone con disabilità. La Polizia Locale ha elevato 143 verbali per occupazione abusiva degli stalli per disabili e 630 per sosta non autorizzata sui marciapiedi. Al riguardo la Garante sottolinea che questo atteggiamento denota una condizione di volontaria noncuranza rispetto alle necessità basilari ed ai diritti delle persone con disabilità su cui si deve lavorare con impegno ma anche una rinnovata attenzione.





"La relazione della Garante – prosegue l’Assessore ai diritti civili Sergio Tatarano – costituisce un elemento di grande utilità perché riprende dati e ricostruisce un andamento sul livello di sensibilità generale. Il dato incrociato delle sanzioni elevate per comportamenti direttamente limitanti dei diritti delle persone con disabilità, oltre a evidenziare l’impegno del Comando di Polizia Locale, ci sprona a continuare su questa linea sul piano culturale, non meno importante di quello infrastrutturale, su cui l'amministrazione procede spedita".





Oltre alle criticità, tra le quali l’accessibilità della zona APU, non mancano le note positive con un riferimento specifico agli interventi per l’abbattimento delle barriere sensoriali in Biblioteca, i lavori programmati nell’ambito del PEBA su via Municipio e via Regina Elena ed il Festival dei diritti incentrato proprio sul tema della disabilità. La Garante raccomanda, infine, l’adozione della mappa sinottica da integrare al piano di protezione civile. Si tratta di uno strumento che permette di geolocalizzazione in maniera dettagliata la presenza delle persone disabili nelle abitazioni, nei luoghi di studio o di lavoro presenti sul territorio comunale facilitando le attività di soccorso in caso di necessità.





"L'attuazione del PEBA e il controllo del territorio – conclude l’Assessore Tatarano – devono proseguire con costanza e senza tentennamenti. Da segnalare l’input fornito per la realizzazione di una mappa sinottica che potrebbe integrare il piano di protezione civile comunale già approvato".





Nelle scorse ore la Giunta è tornata ad occuparsi della zona pedonale approvando una modifica del disciplinare che supera le criticità riscontrate e consente il transito e la sosta dei veicoli delle persone con disabilità in possesso del pass senza necessità di comunicazione preventiva.