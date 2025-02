FSE vettore ufficiale del Carnevale di Putignano 2025

BARI – Anche quest’anno, Ferrovie del Sud Est (FSE) conferma il suo ruolo di vettore ufficiale del Carnevale di Putignano 2025, garantendo un servizio dedicato e collegamenti straordinari per rendere l’esperienza dei viaggiatori ancora più agevole e conveniente.

Collegamenti straordinari per il Carnevale

Nei giorni delle sfilate – previste per il 16 e il 22 febbraio, nonché per il 2 e il 4 marzo – FSE metterà a disposizione collegamenti straordinari in treno da e per Putignano. Questa iniziativa integra l’offerta ordinaria di FSE, con l’aggiunta di circa 3800 posti extra messi a disposizione per far fronte all’elevata affluenza di pubblico prevista per l’evento. L’obiettivo è quello di agevolare il flusso dei viaggiatori, rendendo il percorso verso uno degli eventi più iconici e attesi del calendario carnevalesco italiano un’esperienza comoda e accessibile.

Vantaggi per i viaggiatori

I viaggiatori che si dirigeranno verso Putignano con un titolo di viaggio FSE avranno un ulteriore incentivo: presentando il biglietto acquistato alle casse, potranno beneficiare di uno sconto di 5 euro sul prezzo intero del biglietto d’ingresso alle sfilate. Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per godere appieno delle atmosfere festose e della tradizione secolare del Carnevale di Putignano, contribuendo allo stesso tempo a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per raggiungere la meta.

Un connubio di tradizione e innovazione

Il Carnevale di Putignano è da sempre sinonimo di storia, cultura e divertimento, e la collaborazione con FSE ne rafforza l’impegno nel garantire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie a questa partnership, i partecipanti potranno vivere l’esperienza carnevalesca in totale sicurezza e comfort, contribuendo a valorizzare un evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia.

Per saperne di più

Ulteriori informazioni e dettagli sui collegamenti e sulle modalità per usufruire dello sconto sono disponibili sulla pagina dedicata: Raggiungi il Carnevale di Putignano con FSE (link esemplificativo).

Con questa iniziativa, FSE ribadisce il proprio impegno nel rendere il viaggio un’esperienza piacevole e nel sostenere uno degli eventi più amati della tradizione italiana, contribuendo così al successo del Carnevale di Putignano 2025.