Gallipoli, workshop gratuito 'La fotografia di reportage'

GALLIPOLI (LE) - Il Comune di Gallipoli, assessorato alla Cultura, organizza un workshop gratuito per tutti gli appassionati di fotografia: "La fotografia di reportage", che si terrà sabato 12 aprile 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso la sala riunioni del Comune di Gallipoli, in via Pavia.





Il workshop sarà tenuto da Giuseppe Caridi, esperto fotografo con una lunga esperienza nel reportage, il quale guiderà i partecipanti alla scoperta delle tecniche e degli approcci fondamentali per raccontare storie attraverso le immagini. Sarà un'opportunità unica per apprendere i segreti della fotografia documentaristica, migliorare le proprie competenze e approfondire l'importanza della narrazione visiva in contesti giornalistici e sociali.





Laureato all’Università di Parma in Giurisprudenza, ha lavorato a Eurodisneyland Paris e in banca per 19 anni. Fortemente impegnato nel sociale e in campo ambientale, è volontario della Misericordia di Racale e dell’Associazione ambientalista Paolo Pinto di Gallipoli, nonché Guardia Ambientale. È tra i soci fondatori del progetto scientifico The Climate Route. Appassionato di cinema, sport e geopolitica, è interessato a interagire con le culture di tutto il mondo. Scrittore e fotografo, risiede in Italia tra Parma e Gallipoli quando non è all’estero per lavoro o per diletto. Ex arbitro di calcio FIGC AIA, ha svolto il ruolo di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario per la Croce Rossa Italiana. Subacqueo certificato "Rescue Diver", ha visitato più di 150 paesi e tutte le aree geografiche del pianeta. Attualmente lavora come Travel Designer, organizzando trekking d’alta quota, itinerari archeologici e culturali, viaggi naturalistici e safari subacquei. Ha pubblicato due diari di viaggio, "Sette Passaporti" edito da Diabasis nel 2018 e "Afghanistan - Viaggio nel cuore di un popolo straordinario" pubblicato da Ultra nel 2020. Vincitore di concorsi letterari e fotografici, i suoi scatti sono stati pubblicati online dal National Geographic e dal Touring Club Italiano, oltre che su cataloghi di Tour Operators e su diverse testate giornalistiche e riviste cartacee.





Le iscrizioni sono aperte fino al 5 aprile 2025, con un limite massimo di 50 partecipanti. Il workshop è accessibile a tutti, senza limiti di età, e si rivolge sia ai principianti che ai fotografi più esperti desiderosi di affinare il proprio stile e la propria tecnica.





Per iscriversi, è sufficiente compilare questo link: https://forms.gle/4HytkYVduB7vP2Kh7 disponibile sul sito web del Comune di Gallipoli all’indirizzo www.comune.gallipoli.le.it e compilare il modulo di registrazione.





L’iniziativa rientra nel progetto "Experience your time aps", volto a promuovere itinerari, esperienze e sostenibilità culturale e turistica nel territorio gallipolino. Con eventi di formazione e approfondimento come questo, l’Assessorato alla Cultura di Gallipoli continua il suo impegno nel valorizzare l’arte fotografica e offrire occasioni di crescita e condivisione alla cittadinanza.