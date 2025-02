Tragedia al cimitero di Bari: uomo di 56 anni trovato senza vita

BARI - Una tragedia ha scosso il cimitero di Bari questa mattina, dove un uomo di 56 anni è stato trovato riverso a terra privo di conoscenza. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.L'uomo presentava una ferita alla testa con fuoriuscita di sangue. Al momento non è chiaro se la lesione sia stata provocata da un colpo ricevuto o dalla caduta stessa. Per chiarire le circostanze della morte, sul posto sono giunti il medico legale, la Polizia e la Scientifica.Le autorità stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per determinare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Il cimitero è stato momentaneamente chiuso in attesa di ulteriori rilievi.