Gioia del Colle Teatro: al Rossini il 14 febbraio Avion Travel e Orchestra della Magna Grecia e 16 febbraio Corina Lupașco

GIOIA DEL COLLE - La Stagione Teatrale 2024/2025 del Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture prosegue con due grandi eventi musicali, in programma la stessa settimana.Venerdì 14 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro Comunale Rossini ospiterà la storica band degli Avion Travel, accompagnata dall'Orchestra della Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Angelo Valori. Gli Avion Travel, vincitori del Festival di Sanremo con "Sentimento" e del Premio della Critica con "Dormi e sogna", hanno segnato la musica italiana con il loro stile raffinato e inconfondibile. La loro carriera è stata arricchita da importanti collaborazioni e tournée internazionali, conquistando anche l'ammirazione del compositore Michael Nyman. L'evento è sold out, a testimonianza dell'affetto del pubblico per la storica band.Info https://www.pugliaculture.it/evento/avion-travel/ Domenica 16 febbraio, alle ore 19:00, per la XX edizione della rassegna Legature, curata in collaborazione con l'associazione Musicale "Daniele Lobefaro", si esibisce la giovanissima pianista Corina Lupașco, promessa internazionale cresciuta in Moldavia e attualmente studentessa al Conservatorio di Mosca. Lupașco ha già calcato importanti palcoscenici in Russia, Romania e Germania, collaborando con orchestre di alto profilo e ottenendo riconoscimenti prestigiosi. Il programma della serata spazia da Beethoven a Prokofiev, da Mendelssohn ai celebri valzer di Chopin.Info https://www.pugliaculture.it/evento/corina-lupasco/