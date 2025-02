I Denny Music in semifinale a “Una voce per San Marino” con “Io sto bene tu?”

MODUGNO - Venerdì 14 febbraio il gruppo musicale Denny Music, dopo aver superato con successo la prima fase, parteciperà alle semifinali di “Una voce per San Marino”, contest internazionale che dà accesso all’Eurovision Song Contest, tra i più prestigiosi e longevi festival musicali del mondo, con il nuovo singolo “Io sto bene tu?”, scritto da Francesco Bosco e arrangiato dalla stessa band barese, con la collaborazione di Tullio Ciriello a mix e master e Alex Picciafuochi.Attivi dal 2019, i Denny Music sono composti dal cantante Donato Fanelli, in arte Denny, Giuseppe Capasso alla chitarra, Domenico Cataldi al basso, Gianluca Contessa alla batteria e Massimo Violante dj. La band conta diversi lavori tra singoli e album e oltre 100 live in due anni tra club, piazze e manifestazioni di livello nazionale, come la partecipazione a “Casa Sanremo” dove hanno vinto vari step del concorso “Live box”, oppure la vittoria nel 2022 al “Conversano Music Festival” e le esibizioni a “Showtime” e allo stadio San Nicola di Bari. Il gruppo può inoltre vantare varie esibizioni su Rai2 e la partecipazione fissa al format “Indie pop” del Demodé Club, storico locale notturno pugliese.Grazie alla qualificazione alle fasi finali di “Una voce per San Marino”, i Denny Music si sono classificati tra le 200 migliori band d’Europa e si giocheranno un posto per partecipare all’Eurovision Song Contest, manifestazione a cui prendono parte i maggiori artisti di 26 paesi europei e che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Nella semifinale del 14 febbraio dovranno vedersela contro altri 34 artisti provenienti da Germania, Belgio, Regno Unito, Spagna, Polonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Panama, Francia e Italia.Nel corso di questa fase, che si svolgerà a Falciano, attraverso il meccanismo di estrazione a sorte, i concorrenti gareggeranno tra loro, su base dal vivo, davanti al pubblico e ad una giuria qualificata composta da esperti del settore, la cui inappellabile valutazione sarà basata su criteri che terranno conto della validità artistica, dell’originalità e della capacità interpretativa-esecutiva di ciascun concorrente. Alla finalissima in programma a marzo accederanno undici artisti, di cui otto provenienti dalle semifinali di selezione, due da quelle di ripescaggio e il finalista della semifinale riservata ai cittadini sammarinesi.: 347 851 3634