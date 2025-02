Il Carnevale di Putignano tra riti e musica: gli eventi della Settimana grassa

PUTIGNANO - Domani l’appuntamento con il giovedì degli uomini sposati e il Gran Cornuto dell’anno. Domenica la terza giornata principale con La Rappresentante di Lista, Pif e N.A.I.P. Sta per iniziare la settimana finale e più intensa dell’edizione 631 del Carnevale di Putignano, dedicato al tema della “sovversione”, con gli oltre 40 riti, spettacoli, eventi e le immancabili ultime due giornate principali, caratterizzate dalle sfilate dei carri allegorici, dei gruppi e delle maschere di carattere.Prossimi appuntamenti all’insegna della ritualità e della tradizione gli eventi promossi dall’Accademia delle Corna: si parte questo pomeriggio alle 18.00 nel Teatro Comunale con la presentazione del volume “Il dono dell’amore” di Raffaele Nigro (ed. La Nave di Teseo) che dialogherà con il prof. Pietro Sisto, storico locale e già docente di Letteratura Italiana presso l’Ateneo di Bari. Interverranno il sindaco di Putignano Michele Vinella e l’assessore all’innovazione culturale Mariano Intini. La manifestazione si arricchisce quest’anno del gemellaggio con i Cucibocca di Montescaglioso (MT), figure misteriose che si aggireranno per il borgo antico di Putignano minacciando con un grande ago di cucire la bocca agli astanti, così come vuole la tradizione lucana dell’Epifania (dalle 20.00 presso il museo civico e la biblioteca comunale).Ma l’attesa è tutta per domani, giovedì grasso dedicato agli uomini sposati, quando alle 4.00 nel chiostro comunale si radunerà l’Accademia dei Cornuti insieme ai Cucibocca per il “rito al caminetto del Quinto Quarto”; alle 5.30 toccherà al Sindaco Vinella consegnare le chiavi della città all’Accademia delle Corna, che darà vita al tradizionale corteo per le vie cittadine, alla colazione nella piazzetta di Santo Stefano piccolo e alle 7.30 circa all’elezione del “Gran cornuto dell’anno”. In serata dalle 18.00 torneranno il “Cornèo”, il corteo dei cornuti, l’ammasso e il taglio delle corna nella storica Piazza Plebiscito, mentre non mancheranno “Carnevale N’de Jos’r” nel centro storico, e i concerti dell’ultimo giovedì di Carnevale sui due palchi Palco del Folle e Palco delle Onde dalle 20.00. Spazio anche per i bambini con “Risate e capriole” (Area Baby Melo, ore 17) e “Coriandoli di storie” (Biblioteca comunale, ore 17.30) per parlare del tradizionale giovedì dei cornuti.Quest’anno il Carnevale di Putignano varca i confini nazionali per confrontarsi con l’esperienza delle Fallas di Valencia: venerdì 28 febbraio si svolgerà presso l’ex macello di Putignano il “Workshop internacional de Arte festivo en papel”, un viaggio tra arte, storia e tecniche della cartapesta e del cartone-pietra attraverso interventi di docenti universitari ed esperti per evidenziare le somiglianze e le differenze tra le manifestazioni e il laboratorio pratico finale sulle due tecniche (dalle 9.30 alle 18.30). Programma disponibile sul sito. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazioni all’indirizzo: elena.gentile@carnevalediputignano.itSabato 1 marzo alle 18,00 si riproporrà grazie all’impegno di dirigente, docenti, genitori e alunni dell’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” di Putignano, l’antico rito de U’Ndòndər che, come dice l’etimologia della parola, porterà il corteo irriverente per le strade della città, il “rumore” del Carnevale e di utensili improbabili e la festa grottesca (Largo Porta Nuova e Palco del Folle). Ma il divertimento è davvero per tutti a partire dalle 17.00 con il Palco del Folle e il karaoke, l’animazione nei 9 iusi di “Carnevale N’de Jos’r” nel borgo antico (dalle 19.00), la serata finale di “FestivalBall” alle 20.30 sul Palco del Folle a cura di Enzo Calabritta dj.In replica anche il progetto speciale di “Carnevale al Buio”: sempre presso la Biblioteca Comunale di Putignano, grazie a Ubuntu, Lavori dal basso APS e Radio Puglia, con il supporto di Stranamente Music, a partire dalle 18.00 sarà consentito l’ascolto del podcast – in primis pensato per chi ha difficoltà visive – che permetterà di immergersi nell’unicità delle opere in cartapesta. Per maggiori informazioni è possibile contattare su WhatsApp il 375 545 3515. Le prenotazioni sono aperte su https://lavoridalbasso.it/evento/carnevale-al-buio/.Il rito di U’ndòndər verrà poi replicato in versione senior, lunedì 3 marzo alle ore 20.00 a cura dell’associazione culturale Carta…Pestando, con raduno sull’Estramurale a Levante e il corteo che si snoderà per tutto il centro della città.Programma ricco per domenica 2 marzo, quando si alzerà il sipario sulla terza giornata principale di questa 631ª edizione: si parte alle 10.00 con l’attivazione del Palco del Folle (Largo Porta Nuova) per riscaldare l’atmosfera in vista dell’attesa sfilata dei 7 carri allegorici, dei 6 gruppi e delle 6 maschere di carattere.Alle 11.00 il via alla grande sfilata, che avrà come ospiti speciali 48 ragazzi di Universo Salute che sfileranno con i loro accompagnatori, 25 non vedenti che vivranno un’esperienza sensoriale durante la sfilata, grazie a cuffie silent e la narrazione esperta a cura di AbilFesta, 30 studenti della scuola di cinema e fotografia “Spazio Tempo” che documenteranno l’intera giornata a partire dal momento in cui i carri di cartapesta usciranno dai capannoni per raggiungere il percorso.Nutrito il parterre di ospiti istituzionali e non che parteciperanno a questa giornata: onorevoli e autorità, sindaci del territorio, dirigenti della Regione Puglia, sponsor e artisti, tra cui Maria Grazia Cucinotta (che commenterà la sfilata trasmessa in diretta su Telenorba). Presenti anche i docenti del Politecnico di Valencia e una nutrita delegazione dal carnevale di Kotor (Montenegro). Dalle 8.00 alle 13.00, inoltre, l’immancabile appuntamento con lo speciale annullo filatelico nel foyer del Teatro Comunale, realizzato grazie alla collaborazione con Poste Italiane.Subito dopo il corso mascherato, animazione e divertimento dalle 13.30 con i propagginanti itineranti per le vie cittadine e la musica di Massimo D’Elia dj sul Palco del Folle. Sul Palco del Boom (in Piazza Principe di Piemonte) alle 15.30 sarà la volta di Pif, il noto giornalista e conduttore tv, protagonista di una conversazione sul ruolo della comicità e della satira oggi. Alle 17.00 poi, presso il museo civico, Paolo Pecere, docente di Storia della Filosofia presso l’Università Roma Tre, terrà una lectio speciale sul ruolo delle maschere e dei riti come spazio di libertà e critica sociale: si passerà da Putignano a Rio de Janeiro, dai baccanali al sufismo con immagini, aneddoti, racconti. L’ingresso è libero per coloro che saranno nel percorso, fino ad esaurimento posti.Previste anche le iniziative per i più piccoli con “Che cuore grande che hai!”, racconto animato e laboratorio di cartapesta (ore 15.30, Museo civico a cura di Gesi Bianco) e “Indovina chi viene a cena”, laboratorio di lettura immersiva e manualità per i bambini dai 3 ai 5 anni (ore 16.00, Area Baby Melo). Il pomeriggio prosegue con l’animazione sui tre palchi dislocati sul circuito: dalle 16.00 la musica di Viviano Bagnardi dj e di Mars – RadioJp SoundSystem (Palco del Folle) e l’animazione coinvolgente di Disco Piano Bar e We World Studios by Ascom (Palco delle Onde). Alle 18.00, poi, sul Palco del Boom arriverà l’energia travolgente de La Rappresentante di Lista che, con Tlon, coinvolgerà il pubblico per una produzione musicale originale, pensata proprio per il Carnevale di Putignano.Dalle 19.00 il via all’ultima tranche con il divertimento: ripartirà “Carnevale N’de Jos’r” nei bassi e nelle vie e piazze del borgo antico e dalle 20.00 la musica di Misspia animerà il Palco del Folle. Sempre alle 20.00 sul Palco del Boom di Piazza Principe di Piemonte, arriverà il progetto visionario di N.A.I.P., noto ai più grazie a X Factor, a travolgere gli spettatori, mescolando beat elettronici, synth, loop station, chitarra e voce, tra marachelle al pubblico, che fa ballare disturbandone le danze, per un’ora di follia musicale e teatrale. La serata si concluderà con il grande Radio Norba dj show sul Palco del Boom a partire dalle 21.30.Durante tutta la giornata del 2 marzo, saranno attivi due desk per due progetti speciali in Piazza XX Settembre: un quiz speciale sul Carnevale che fa parte del progetto Carnevali Digitali – Creative Europe, a cura di Radio JP, con premi per coloro che risponderanno correttamente; l’angolo dedicato al FAI dove poter firmare per candidare la preziosa gemma della Chiesa di San Michele in Monte Laureto come luogo del cuore FAI.Disponibile, poi, su tutte le piattaforme l’App ufficiale del Carnevale di Putignano, attraverso la quale consultare facilmente il programma e la mappa del percorso. Grande novità dell’edizione 2025 è poi la possibilità di votare tramite l’app il proprio carro allegorico preferito da parte di coloro che sono residenti o hanno acquistato il biglietto. Le votazioni si chiuderanno il 4 marzo alle 21.00.Novità invece quella del progetto speciale con l’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, che mette a disposizione 1.000 biglietti gratuiti per le sfilate del 2 e 4 marzo Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo.gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Artigiana Caseificio, De Robertis & Figli SpA, Fratelli pugliese, Effedi S.r.l., Guarnieri carni, Joker imballaggi S.r.l., Querceta, Caseificio Palazzo, Tekline, TMI S.r.l., Troilo S.r.l., Ventrella Legnami, Vinella S.r.l., Webidoo.le collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Notte della Taranta, Grotte di Castellana, Poste Italiane. i media partner: Babel agency, Radio Norba, Telenorba, Tlon.i partner tecnici: Do it yourself, Fono Vi.Pi., Park for fun, Pasqualino gourmet, Puglia Allestimenti, Terrecarsiche, Trullando, Turnè.gli sponsor: BCC Putignano, Murgella – Caseificio Palazzo, Rossotono, Woom, Elsea, Escolight, Lademata, Longo Euroservice, Techno Lab Energy Srl.