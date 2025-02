Serie A: Lecce-Bologna, sfida cruciale al "Via del Mare"

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle ore 18:00 lo stadio "Via del Mare" ospiterà la sfida tra Lecce e Bologna, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I salentini, reduci dal successo per 3-1 contro il Parma al "Tardini", cercano altri tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Dall'altra parte, gli emiliani, vittoriosi per 2-0 contro il Como al "Dall'Ara", vogliono confermare il loro buon momento per restare in lizza per un posto in Europa League.

Le scelte degli allenatori

L'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare a meno di Rafia e Marchwinski, entrambi fermi per infortunio. Per sostituirli, il tecnico giallorosso schiererà Helgason e Ramadani sulle fasce, mentre Karlsson agirà da regista. In attacco spazio alla coppia Krstovic-Pierotti, chiamata a trascinare la squadra verso un risultato positivo.

Sul fronte Bologna, Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Ferguson, Orsolini e Odgaard, indisponibili per problemi muscolari. Per supplire alle assenze, Fabbian e Pobega occuperanno le corsie laterali, Dominguez agirà da trequartista e in avanti la coppia offensiva sarà composta da Castro e Ndoye.

Precedenti e curiosità

Nell'ultimo incrocio in Serie A giocato a Lecce, il 3 dicembre 2023, il match si concluse in parità con il punteggio di 1-1. Il Bologna si portò in vantaggio al 23' del secondo tempo con Lykogiannis, ma i padroni di casa riuscirono a pareggiare al 100' con una rete di Piccoli.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato utile per i rispettivi obiettivi stagionali.