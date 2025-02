Il Foggia ingaggia Giuseppe Brugognone: rinforzo per l’attacco

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Giuseppe Brugognone, classe 2005, svincolato dall’Empoli. Il giovane calciatore ha firmato un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2025, rappresentando un importante innesto per la squadra guidata da Luciano Zauri.

Brugognone ha iniziato la stagione 2024/25 con il Sestri Levante, nel girone B di Serie C, collezionando 8 presenze tra agosto 2024 e febbraio 2025. In precedenza, ha militato in diverse formazioni giovanili e di club, tra cui Empoli, Seravezza Pozzi, Benevento e Palermo, accumulando esperienza nei campionati giovanili e nelle serie minori.

Possibile esordio contro il Potenza

Il giovane attaccante potrebbe scendere in campo già nella prossima gara del Foggia, in programma domenica 23 febbraio alle 15:00 contro il Potenza allo stadio Zaccheria, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C.

L’arrivo di Brugognone rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo, con il Foggia che punta a consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff. L’allenatore Zauri avrà così una nuova opzione per aumentare il potenziale realizzativo della squadra e affrontare al meglio il finale di stagione.