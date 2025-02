Il Lord Byron College celebra il genio italiano a Londra

BARI - Il prossimo 2 aprile, Londra sarà il palcoscenico di un evento di grande prestigio: l’astronauta italiano Maurizio Cheli riceverà il titolo honoris causa dalla University of West London (UWL). Questa cerimonia, fortemente voluta e promossa dal Lord Byron College di Bari, celebra non solo la straordinaria carriera di Cheli come pilota, astronauta e imprenditore, ma anche il suo ruolo di ispirazione per le giovani generazioni.Uno dei momenti più significativi dell’evento sarà il lancio dell’edizione inglese dell’autobiografia di Maurizio Cheli, simbolo del dialogo culturale tra due nazioni. Questo progetto è stato reso possibile grazie alla dedizione del Lord Byron College e al lavoro appassionato dei suoi Academic Manager, Dr. Andrew Paolillo e Dr. John Duane Credico, che hanno curato con impegno la traduzione del libro. La University of West London, partner storico del Lord Byron College negli scambi culturali, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo l’eccellenza accademica e la visione internazionale del College barese.Questo evento non rappresenta solo un momento di celebrazione personale per Maurizio Cheli, ma è anche una tappa importante nella lunga collaborazione tra Bari e Westminster. Grazie al Lord Byron College, che negli anni ha organizzato scambi culturali e accademici con istituzioni britanniche come la Cardinal Wiseman School e la Westminster School, i legami tra le due città si sono rafforzati, aprendo la strada a progetti futuri, tra cui un potenziale gemellaggio ufficiale tra Bari e Westminster Londra.Il Lord Byron College, attivoda oltre 50 anni nel centro di Bari, è riconosciuto come una delle principali istituzioni per l’insegnamento della lingua inglese in Italia. Grazie a programmi innovativi, docenti altamente qualificati e un approccio personalizzato, la scuola vanta un pass rate di altissima percentuale nel superamento delle certificazioni internazionali, come gli esami Cambridge. Oltre alla preparazione linguistica, il Lord Byron College si impegna a costruire un dialogo culturale tra Italia e Regno Unito, offrendo opportunità di crescita accademica e personale ai suoi giovani leader.L’investitura di Maurizio Cheli presso la University of West London rappresenta non solo un tributo al suo straordinario percorso, ma anche un simbolo dell’eccellenza italiana celebrata su un palcoscenico internazionale. Questo evento unico sottolinea l’impegno del Lord Byron College nel costruire ponti culturali e promuovere valori condivisi tra Italia e Regno Unito.Chi desidera scoprire di più sul programma e sulle iniziative legate a questa storica cerimonia è invitato a contattare il Lord Byron College per ulteriori dettagli. Sarà una importante occasione per riflettere su come la cultura e l’educazione possano unire comunità e nazioni, guardando insieme verso un futuro di crescita e collaborazione per i giovani leader del futuro.: 080 5232686: info@lordbyroncollege.com