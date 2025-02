Intervento salvavita al torace al Mater Dei Hospital di Bari

BARI - Un uomo di 57 anni affetto da un voluminoso tumore maligno della parete toracica infiltrante il polmone destro è stato operato a Bari, dall' equipe dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Mater Dei Hospital, diretta dal dott. Rocco Leggieri.Il paziente da alcuni mesi notava un progressivo peggioramento delle sue condizioni respiratorie (affanno ai minimi sforzi, gonfiore e dolore al fianco destro). Si sottopone ad accertamenti e indagini radiologiche che rivelano la presenza di una massa tumorale della gabbia toracica infiltrante il polmone destro sottostante, e dalla biopsia la conferma della diagnosi di sarcoma invasivo, tra i peggiori tumori maligni del torace. Dopo aver consultato diversi oncologi e chirurghi in giro per l' Italia, e iniziato un trattamento chemio-radioterapico senza ottenere il miglioramento sperato, il paziente approda a Bari per consultare il dott. Leggieri il quale, dopo attenta valutazione collegiale in un team multidisciplinare costituito da oncologi, radiologi, pneumologi, anestesisti-rianimatori e cardiologi, propone l'intervento chirurgico.La massa tumorale coinvolgeva quattro coste, infiltrava i muscoli adiacenti e sconfinava nel polmone sottostante. Il dott. Rocco Leggieri, Primario di Chirurgia Toracica, in collaborazione con il dott. Silvio Orlando, chirurgo toracico, il dott. Mario Tedesco, Primario di Anestesia- Rianimazione, coadiuvato dal dott. Luigi Busiello anestesista Responsabile della Sala Operatoria, eseguivano il complesso e delicato intervento chirurgico.L'intervento prevedeva un primo tempo demolitivo caratterizzato dalla completa asportazione del grosso tumore con le coste coinvolte, i muscoli infiltrati ed il polmone ormai invaso dal cancro. A questo seguiva il tempo ricostruttivo definito dall'utilizzo di protesi in titanio impiantate a sostituzione della componente costale precedentemente asportata."L'intervento chirurgico – spiega il dott. Leggieri – è stato necessario in quanto le cure chemio-radioterapiche non avevano sortito alcun effetto e per l’uomo non restava altra possibilità, nonostante l'elevato rischio cardio-anestesiologico. Abbiamo eseguito un intervento radicale, a margini indenni e senza alcun residuo di malattia tumorale. Per la ricostruzione toracica abbiamo optato per l'impianto di protesi in titanio caratterizzate dalla biocompatibilità e dal ripristino della dinamica respiratoria tipiche di questo materiale. Questa tecnica ricostruttiva innovativa ha consentito l'immediato ritorno al respiro spontaneo del paziente al termine dell'intervento e al suo immediato rientro nel Reparto di Chirurgia Toracica, evitando in tal modo l'intubazione prolungata in Terapia Intensiva.Il paziente è stato dimesso al settimo giorno post intervento e dopo due settimane ha ripreso tutte le attività.Interventi così complessi – commenta il dott. Leggieri - è possibile eseguirli solo in strutture complesse, come il Mater Dei Hospital, in grado di offrire tutte le specialità e le possibilità chirurgiche ed anestesiologiche ad oggi disponibili.La Chirurgia Toracica del Mater Dei Hospital di Bari si conferma ormai un riferimento regionale ed extraregionale per la patologia del torace, proponendo risultati sempre più confortanti e risolutivi per i pazienti oncologici.