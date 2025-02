Juventus, basta Vlahovic: 1-0 al Cagliari e quarto posto solitario

Juventus fb

CAGLIARI - La Juventus ha conquistato una vittoria cruciale contro il Cagliari, imponendosi per 1-0 grazie a un gol di Dusan Vlahovic al 12° minuto. Questo successo rappresenta la quarta vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Thiago Motta, che ora si posiziona al quarto posto solitario in classifica con 49 punti, superando la Lazio ferma a 47.La partita è stata decisa nei primi minuti, quando Vlahovic ha approfittato di un errore difensivo di Mina su un retropassaggio di Adopo, dribblando il portiere Caprile e depositando la palla in rete con il mancino.  Nonostante numerose occasioni per raddoppiare, tra cui un’opportunità per Yildiz sventata da Caprile, la Juventus non è riuscita a incrementare il vantaggio.Nel finale, il Cagliari ha cercato di reagire, ma la difesa bianconera ha mantenuto il controllo, assicurando tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. Con questa vittoria, la Juventus dimostra di aver superato l’eliminazione dalla Champions League, concentrandosi sul campionato per raggiungere gli obiettivi stagionali.La classifica vede ora la Juventus al quarto posto con 49 punti, seguita dalla Lazio a 47. Il Cagliari, invece, rimane a quota 25 punti, con un margine di quattro punti sulla zona retrocessione.