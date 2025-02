“La lettura rende liberi”: all’Istituto Modugno Rutigliano di Bitonto un progetto che unisce libri e teatro

BITONTO - Trasformare la lettura in opera teatrale trasportando sul palco le emozioni scritte, narrate nelle pagine dei libri.È questo lo scopo del progetto “La lettura rende liberi”, proposto alle scuole dalla Libreria Raffaello – Mondadori Point, con lo scopo di dimostrare ai ragazzi come lettura e teatro siano strumenti potenti per crescere, esprimersi e scoprire sé stessi. Un progetto a cui l’Istituto Comprensivo Modugno Rutigliano di Bitonto ha aderito con convinzione ed entusiasmo, dando vita ad una rappresentazione teatrale che ha coinvolto gli studenti delle classi 2^D e 2^E. Il progetto ha avuto come filo conduttore l’albo illustrato “Arancione come l’amore”, che ha ispirato il lavoro in classe e la successiva rappresentazione, trasformando la lettura di un libro in un’esperienza viva e condivisa, in grado di insegnare ai ragazzi a coltivare emozioni e creatività.Angela Patierno, docente dell’Istituto, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:«Sono stata ben felice di aderire a questa iniziativa perché credo molto nella lettura e nella sua capacità di liberare la mente. La lettura permette anche di andare oltre la dimensione scolastica. Il percorso si è concluso con una manifestazione teatrale che ha dato modo ai ragazzi di esprimere il proprio contributo in modo concreto».«Non solo abbiamo letto questo meraviglioso albo – spiega Simona Saracino (Libreria Raffaello - Mondadori Point) -, ma grazie al supporto della nostra psicologa Morena Ricciardi, che ha lavorato con noi alla costruzione delle emozioni dei personaggi, siamo riusciti a trasformare la lettura in una rappresentazione teatrale. Tutto ciò è stato possibile grazie ai bambini, veri protagonisti del progetto, e alla straordinaria attrice Marzia Colucci».L’attrice Marzia Colucci, curatrice della parte teatrale, evidenzia il valore educativo del teatro: «L’educazione teatrale è come un seme piantato nella terra: non sappiamo quando e come crescerà, ma è fondamentale creare il terreno giusto. Insieme a Simona, alle maestre e alla psicologa, abbiamo fatto il possibile per offrire ai bambini un contesto educativo completo. Speriamo che questo seme porti frutto, ora o in futuro».