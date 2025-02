La Trilogia dei Colori di Krzysztof Kieślowski in contemporanea a Bari, Foggia, Lecce e Taranto

BARI - Apulia Film Commission rende omaggio al grande maestro del cinema polacco Krzysztof Kieślowski con la proiezione della sua celebre Trilogia dei Colori. Il ciclo, intitolato Cinema Addiction, prenderà il via giovedì 20 febbraio alle 20:30 con la proiezione di Film Blu, in programma nei Cineporti di Bari, Lecce e Taranto (Spazioporto) e al Laltrocinema Cicolella di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Considerata uno dei vertici assoluti del cinema europeo degli anni ’90, la Trilogia dei Colori è un’opera che intreccia destini e sentimenti, ispirata ai tre colori della bandiera francese e ai loro corrispondenti ideali di liberté, égalité, fraternité. Girati tra il 1993 e il 1994, i tre film rappresentano un capolavoro che esplora il senso della libertà, dell’uguaglianza e del legame umano attraverso storie intense e profondamente toccanti.

Il programma delle proiezioni

🔹 Film Blu (Trois couleurs: Bleu, 1993) – Giovedì 20 febbraio, ore 20:30

Julie (Juliette Binoche), dopo aver perso marito e figlia in un incidente d’auto, decide di tagliare ogni legame con il passato per vivere in assoluta libertà. Ma scoprirà che la vera libertà non è l’isolamento.

🔹 Film Bianco (Trois couleurs: Blanc, 1994) – Giovedì 27 febbraio, ore 20:30 (a Taranto domenica 2 marzo)

Karol (Zbigniew Zamachowski), un parrucchiere polacco, viene lasciato dalla moglie francese (Julie Delpy) perché impotente. Dopo l’umiliazione, torna in Polonia e si arricchisce con affari loschi, architettando una vendetta contro l’ex moglie.

🔹 Film Rosso (Trois couleurs: Rouge, 1994) – Giovedì 6 marzo, ore 20:30

Valentine (Irène Jacob), giovane modella, stringe un legame con un giudice in pensione (Jean-Louis Trintignant) che spia le telefonate dei vicini. Il loro incontro cambierà entrambi in un intreccio narrativo che gioca con il tempo e il destino.

Con questa rassegna, Apulia Film Commission celebra un’opera cinematografica che ha segnato la storia del cinema mondiale, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi in un viaggio emozionante tra immagini, suoni e sentimenti unici.