Laboratorio di Idee sulla Salute Mentale: Progetto Itaca Bari ETS al Tavolo Tecnico tra esperti

BARI - Il 27 e 28 febbraio 2025, l'organizzazione di volontariato Progetto Itaca Bari ETS prenderà parte al Laboratorio di Idee sulla Salute Mentale, un Tavolo Tecnico tra esperti che si terrà presso Villa Romanazzi Carducci a Bari. L'evento, promosso da Motore Sanità, si articolerà in un ciclo di incontri a valore istituzionale, finalizzati ad approfondire tematiche cruciali come la sicurezza, lo stigma e la promozione di una nuova cultura della Salute Mentale.

Il primo incontro si svolgerà il 27 febbraio dalle 19:00 alle 21:00 e consisterà in un vero e proprio laboratorio di idee, con la partecipazione di autorevoli esperti del settore, tra cui clinici ed economisti. Durante questa sessione, verranno affrontati diversi temi con l'obiettivo di definire azioni concrete e priorità a livello regionale. Il secondo incontro, previsto per il 28 febbraio dalle 10:00 alle 14:30, ospiterà una prima tavola rotonda tra Psichiatria e Istituzioni, seguita da un confronto tra clinici e rappresentanti delle Istituzioni regionali per discutere delle misure da adottare nel breve termine sulla base delle indicazioni emerse nel primo giorno di lavori.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra il 10% e il 20% dei giovani a livello globale soffre di disturbi mentali, con metà di questi che manifestano i primi sintomi già entro il 14° anno di età. Le condizioni neuropsichiatriche rappresentano infatti la principale causa di disabilità tra i giovani. In Italia, il settore della salute mentale soffre di una cronica carenza di risorse economiche, tecniche e umane, rendendo necessario un cambio di rotta basato su un’analisi approfondita della qualità e della quantità dei servizi erogati, nonché sulle differenze regionali nei modelli organizzativi adottati.

Tra i relatori degli incontri figurano Alberto Siracusano, Professore Emerito di Psichiatria presso l’Università Tor Vergata, e Giuseppe Nicolò, Direttore DSM-DP ASL Roma 5, entrambi coordinatori del Tavolo Tecnico Ministeriale sulla Salute Mentale. In rappresentanza del territorio pugliese interverranno Guido Di Sciascio, Capo Dipartimento di Psichiatria ASL Bari, e Felicia Giagnotti, Presidente della Fondazione Progetto Itaca.