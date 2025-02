Serie A: Fiorentina-Lecce, sfida cruciale per Europa e salvezza

Domani alle 20:45 lo stadio Artemio Franchi ospiterà la sfida tra Fiorentina e Lecce, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo le sconfitte subite nell'ultimo turno: i salentini sono stati battuti 0-1 dall'Udinese al Via del Mare, mentre i toscani hanno perso con lo stesso risultato contro il Verona al Bentegodi.

Le formazioni previste

Nel Lecce, l’allenatore Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Helgason e Pierotti, entrambi infortunati. La probabile formazione vedrà Pierret e Berisha come esterni, Karlsson in regia e la coppia d’attacco formata da Krstovic e Morente.

La Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, dovrà rinunciare a Kean, Colpani e Gudmundsson, tutti ai box per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Mandragora e Zaniolo, con Fagioli a supporto delle punte Parisi e Beltran.

L'ultimo precedente

L’ultimo scontro in Serie A tra le due squadre a Firenze risale al 27 agosto 2023 e terminò con un pareggio 2-2. La Fiorentina partì forte, portandosi in vantaggio al 3’ con Gonzalez e raddoppiando al 24’ con Duncan. Nella ripresa, il Lecce accorciò le distanze al 48’ con Rafia e trovò il gol del definitivo pari al 75’ con Krstovic.

Obiettivi della gara

Il Lecce è alla ricerca di punti fondamentali per la corsa salvezza, mentre la Fiorentina punta alla vittoria per restare in lizza per un posto in Europa League. La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre determinate a non lasciare nulla di intentato.