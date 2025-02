Lecce, al via la rassegna 'Il Teatro Sottocasa'

LECCE - Al via domenica 2 febbraio 2025 a Lecce la rassegna Il Teatro Sottocasa, organizzata e fortemente voluta dal Comune di Lecce in collaborazione con il circuito Puglia Culture, nei quartieri del capoluogo salentino, con una programmazione dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni di produzioni pugliesi e con un biglietto simbolico di ingresso a 1 euro. - Al via domenica 2 febbraio 2025 a Lecce la rassegna Il Teatro Sottocasa, organizzata e fortemente voluta dal Comune di Lecce in collaborazione con il circuito Puglia Culture, nei quartieri del capoluogo salentino, con una programmazione dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni di produzioni pugliesi e con un biglietto simbolico di ingresso a 1 euro.





Nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 2025, nella parrocchia di San Filippo Smaldone, alle ore 18.30, è andato in scena "Sogno in Scatola" di Zeromeccanico, con Francesco Cortese e Ottavia Perrone. In scena due attori, un pupazzo e una lunga storia che si srotola tra rime e colori. Un viaggio immaginario che coinvolge il pubblico in un racconto di magia e colori, dove una montagna di scatole diventa l’accesso a mondi fantastici. Tra astronauti, balene e pianeti, lo spettacolo esplora il potere dei sogni e dell’immaginazione, invitando ogni bambino a creare la propria storia.





Il prossimo appuntamento è il 23 febbraio, sempre nella parrocchia di San Filippo Smaldone, Principio Attivo Teatro porta in scena "Hanà e Momò", con Cristina Mileti e Francesca Randazzo, le due attrici manipolano oggetti quotidiani, trasformandoli in personaggi di fantasia. Lo spettacolo si sviluppa in un linguaggio visivo e sensoriale, dove il pubblico gioca un ruolo attivo nella costruzione della narrazione. Un'esplorazione creativa del mondo infantile, dove tutto può diventare gioco.





La rassegna si tiene sino all’8 giugno in diversi luoghi della città, mira a coinvolgere il pubblico in esperienze artistiche emozionanti e formative, mettendo al centro la creatività, l’immaginazione e l’educazione. Con un biglietto simbolico di 1 euro, ogni rappresentazione è pensata per avvicinare tutti, dai bambini agli adulti, al mondo del teatro, attraverso linguaggi diversi e stimolanti.





"Il teatro Sottocasa" è di fatto la caratteristica 2024_25 della programmazione del Comune di Lecce che intende esprimere la ferma volontà di offrire proposte culturali e di spettacolo dal vivo non solo nei teatri del centro ma nei quartieri intorno, con il coinvolgimento attivo di tante compagnie teatrali salentine: Zeromeccanico, Principio Attivo Teatro, Terrammare Teatro, Factory compagnia transadriatica e Teatro Koi, Teatro Koreja, il Grande Lebuski, Teatro Le Giravolte.