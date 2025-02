Rocco Barone premiato in Germania: il salentino Ambasciatore dell’Arte a Kriftel

LECCE - Un riconoscimento internazionale all’arte e al talento di, pittore di fama internazionale e docente di storia dell’arte originario del Salento. La città di, in Germania, ha voluto celebrare idell’artista con il prestigioso premio, consegnato il 22 gennaio nel Comune della cittadina tedesca, situata nel

Un’onorificenza di grande prestigio

Alla cerimonia erano presenti le istituzioni del territorio, tra cui il sindaco Christian Seitz, il Presidente della Provincia, un deputato della Camera e il ministro della Regione dell’Assia, oltre a rappresentanti di associazioni artistiche e culturali. Il Forum Culturale di Kriftel, attraverso le parole del suo presidente Dr. Frank Fichert, ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’impatto che Barone ha avuto nel mondo dell’arte.

"Averlo con noi è un onore per tutti", ha dichiarato Fichert, elogiando sia le capacità artistiche che quelle pedagogiche del maestro. Anche il suo allievo più anziano, Kurt-Herbert Heinrich, ha voluto rendere omaggio alla sua carriera.

Un legame tra Germania e Salento

Barone si è trasferito a Kriftel anni fa per amore della sua compagna di una vita, Marga, venuta a mancare, ma ha sempre mantenuto uno stretto legame con il Salento, contribuendo a far conoscere la cultura e l’arte della sua terra anche in Germania. Il sindaco Seitz ha ricordato come le opere dell’artista adornino la città, dalla fontana della stazione ferroviaria alla scultura nel parco di mattoni.

Come momento culminante della cerimonia, il primo cittadino ha consegnato a Barone due prestigiosi riconoscimenti:

Un attestato di merito per il contributo alla vita culturale di Kriftel. Il titolo ufficiale di "Ambasciatore dell’Arte" della città.

Una mostra dedicata fino al 19 febbraio

A coronare il tributo, è stata inaugurata una mostra personale dedicata al maestro Barone, visitabile fino al 19 febbraio. L’esposizione è aperta al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì - Mercoledì: 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00 Giovedì: 8:00 - 18:00

8:00 - 18:00 Venerdì: 8:00 - 12:00

Un premio che, come sottolineato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rappresenta un tributo a un grande artista e docente che, pur avendo scelto di vivere in Germania, non ha mai spezzato il legame con il Salento, dove torna spesso per lunghi periodi e dove continua a essere una figura di riferimento per il panorama artistico e culturale.