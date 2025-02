Lecce, Servizio Civile Universale in Legacoop

A Lecce la seconda tappa del tour per la presentazione dei progetti. Speed Date 6 febbraio 2025 ore 17:30 Officine Culturali Ergot – Piazzetta Falconieri 1/B Lecce





LECCE - Seconda tappa del tour di Legacoop Puglia che quest’anno, per la presentazione dei progetti del Servizio Civile Universale, ha scelto la formula dello speed date. Dopo Bari ad accogliere i candidati volontari sarà Lecce dove, con la collaborazione di Udu Lecce, il 6 febbraio alle 17.30 alle Officine Culturali Ergot gli interessati potranno conoscere i 14 progetti finanziati e pronti a partire.





14 progetti per 95 giovani candidati tra i 18 e i 29 anni non compiuti che, con spirito di squadra, curiosità ed entusiasmo, aspirano a misurarsi con un’esperienza di crescita personale e professionale oltreché formativa.





"Abbiamo scelto una formula giovane. – afferma Vittoria De Luca, responsabile SCU di Legacoop Puglia - L’obiettivo del nostro speed date non è quello di incontrare l’anima gemella ma di innamorarsi dei nostri progetti e diventare così operatori volontari del servizio civile nelle cooperative di Legacoop Puglia. Siamo sempre più convinti che per comunicare con i giovani occorra parlare nella loro lingua e lo speed date ci ha permesso di entrare in sintonia oltre che di creare una vera community tra vecchi e nuovi volontari".





Sì, perché Legacoop Puglia con la campagna "Lasciatelo raccontare" quest’anno ha voluto che a raccontare, presentare e spiegare nel dettaglio i progetti fossero gli ex volontari del servizio civile. Saranno loro a condividere con i nuovi candidati la propria esperienza. Un percorso di cittadinanza attiva che spesso cambia la vita, orienta le scelte professionali e in molti casi apre le porte del mondo del lavoro. È un dato ormai consolidato, infatti, quello che vede nel 30% dei casi l’esperienza del servizio civile trasformarsi in un lavoro vero e proprio all’interno delle cooperative.





Con il supporto delle cooperative titolari di progetto, lo speed date sarà una opportunità per conoscersi, scegliere il progetto al quale ci si sente più inclini e non ultimo per ricevere tutte le info necessarie per presentare la domanda di candidatura.





I progetti, nei quali si misureranno 95 tra ragazzi e ragazze su tutto il territorio regionale, toccano gli ambiti sociale, culturale e ambientale.





Progetti con sede delle attività nel Salento





Tra i progetti salentini spicca "Castello Volante 2024" della cooperativa Big Sur finalizzato alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, artistico e storico e avrà come sede delle attività il Castello di Corigliano d’Otranto.

Educazione alla sostenibilità ambientale è l’obiettivo del progetto "Comunità proattive" promosso dalla Cooperativa di Comunità di Melpignano.

Di tutela del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana si occuperà il progetto "Dove comincia il mare?" della cooperativa Thalassia con sede delle attività nella Riserva naturale di Torre Guaceto.

Di promozione culturale si occuperà il progetto "Dire Fare, Cultura!" coprogettato dalle cooperative Il dado gira e Koreja.

Più spiccatamente sociale è l’obiettivo di "Includiamoci", il progetto della cooperativa "Si può fare" che avrà come attività centrale l’assistenza a soggetti fragili nel centro diurno Si può fare di Latiano.

Il centro educativo per l’infanzia e la famiglia di Mesagne e l’Asilo Nido comunale di San Pancrazio Salentino saranno la sede delle attività del progetto "Di Pari passo 2024" della cooperativa Cresciamo Insieme finalizzato alla educazione paesaggistica e ambientale, del turismo sostenibile e dello sport.

Tre le sedi del progetto "Musei e Biblioteche luoghi di identità e sviluppo sostenibile" della cooperativa Museion: la Biblioteca di comunità Gilberto De Nitto di Latiano e i musei civico Etnografico Alfredo Majorano e Mudi- museo diocesano di Taranto.

Il centro polivalente per i minori di San pancrazio salentino sarà la sede salentina del progetto Worksong – Il canto del lavoro del Consorzio Elpendù.

Ogni volontario selezionato avrà la possibilità di dedicare un anno al Servizio Civile, a partire da giugno 2025, con un rimborso mensile di 507,30 euro. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 18 febbraio 2025.

Tutte le info per partecipare allo speed date sono sul sito www.legacooppuglia.it