Maltempo in Puglia: allerta gialla, piogge e disagi in tutta la regione

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato disagi in diverse zone della regione. Nel Tarantino si sono registrati allagamenti e disagi, mentre nel Foggiano si sono verificate condizioni di gelo e pioggia. Inoltre, una violenta grandinata ha colpito il basso Salento orientale, in particolare le zone di Gagliano del Capo e Castrignano.



Le autorità locali hanno monitorato attentamente la situazione. Ad esempio, la centrale operativa della Polizia Locale e il Centro Operativo Comunale (COC) di Bitonto hanno seguito l'evolversi delle condizioni meteo a livello locale, pronti a intervenire in caso di necessità.





Per la giornata di domenica 16 febbraio, le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata, con ampie schiarite grazie a una timida rimonta anticiclonica.





Si raccomanda alla popolazione di consultare i canali ufficiali della Protezione Civile per aggiornamenti e di osservare le norme comportamentali consigliate in caso di eventi climatici avversi.

BARI - Il maltempo ha colpito duramente la Puglia a partire dalla notte tra il 14 e il 15 febbraio 2025. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla valida dalle ore 08:00 di sabato 15 febbraio per le successive 16 ore, prevedendo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.