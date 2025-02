Serie A: Gimenez stende il Verona

Ac Milan fb

PIERO CHIMENTI - Finisce 1-0 il posticipo serale tra Milan e Verona, con i rossoneri che conquistano tre punti sofferti grazie a una rete di Santiago Gimenez. Per questa sfida di campionato, l'allenatore del Milan, Sergio Conceicao, opta per un ampio turnover, lasciando inizialmente in panchina due pedine fondamentali come Pulisic e Leao. La manovra offensiva ne risente, risultando poco fluida e priva di incisività nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, il Milan decide di cambiare marcia e inserisce i suoi titolarissimi. L'ingresso di Pulisic e Leao porta nuova linfa alla squadra, aumentando la pericolosità in fase offensiva. Ed è proprio l'attaccante portoghese a risultare decisivo: al minuto 75, dopo una splendida azione sulla fascia, Leao serve un assist perfetto per Gimenez, che di testa insacca a porta vuota, regalando la vittoria al Milan.

Con questo successo, i rossoneri consolidano la loro posizione in classifica, mentre il Verona esce sconfitto dopo una prestazione combattiva ma inefficace in zona gol. Conceicao può sorridere per la reazione della squadra nel secondo tempo, consapevole che la profondità della rosa sarà determinante nella corsa per i vertici della Serie A.