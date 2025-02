Brindisi, sasso contro autobus Stp: ferito il conducente

BRINDISI - Un grave episodio di vandalismo si è verificato questa mattina nel quartiere Paradiso di Brindisi, dove un grosso sasso è stato lanciato contro un autobus della Stp, mandando in frantumi uno dei vetri del mezzo. I frammenti di vetro hanno colpito il conducente, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Secondo le prime ricostruzioni dell’azienda Stp, il responsabile sarebbe un passeggero sceso pochi secondi prima alla fermata. L'uomo, subito dopo aver lanciato il sasso, si sarebbe dato alla fuga. I passeggeri a bordo dell’autobus sono stati assistiti dal personale dell’azienda, mentre le forze dell’ordine sono state allertate per avviare le indagini e risalire all'autore del gesto.

L’episodio ha suscitato una dura reazione da parte della presidente della Stp di Brindisi, Alessandra Cursi: “Questo ennesimo atto teppistico giunge a meno di dieci giorni dall’ultimo episodio, verificatosi lo scorso 29 gennaio in via Egnazia, sempre nel rione Paradiso. È evidente che esiste un problema reale e che è nostro dovere garantire la sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri”.

Cursi ha inoltre sottolineato l’urgenza di misure più incisive per la tutela di chi utilizza e lavora sui mezzi pubblici: “Sono certa che le forze dell’ordine sapranno individuare il responsabile, ma è ormai indispensabile adottare forme di protezione specifiche, soprattutto nelle zone più a rischio, che sono ormai facilmente identificabili”.