Mesagne, venerdì 28 febbraio presentazione delle nuove attività per il Nodo Galattica

MESAGNE (BR) - Venerdì 28 febbraio alle ore 18:00, presso Lab Creation di Mesagne, si terrà la presentazione di tutte le attività del Nodo Galattica di Mesagne. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming e organizzato dall'Associazione "Collettivo MusicArte", in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Mesagne.





Questo nuovo percorso laboratoriale darà ancora una volta spazio alla creatività grazie al progetto regionale che promuove l'autonomia e la centralità dei giovani sui territori. Il progetto Galattica, infatti, è sostenuto dalla Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e da ARTI, con l'obiettivo di fornire ai giovani pugliesi strumenti di informazione e supporto per attività di animazione territoriale all'interno di spazi pubblici già destinati al mondo giovanile.





L'evento vedrà la partecipazione del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, dell'assessore Vincenzo Sicilia e della Responsabile comunale del procedimento la dott.ssa Stefania Palana. Inoltre, il programma prevede la presenza di esperti che proporranno percorsi formativi innovativi: Antonio Tocci, affermato autore televisivo, presenterà il workshop "CREATOR_LAB: trasforma la creatività in strategia", articolato in tre lezioni (7-8-9 marzo). Il corso guiderà i partecipanti nella creazione di contenuti video originali per piattaforme social, esplorando strategie di engagement e monetizzazione; Marco Saracino, Sales Manager, e Giorgio Cavaliere, Sommelier AIS WSET 2 Wine Certified, condurranno un "Corso di Avvicinamento e Degustazione del Vino". Un'opportunità per esplorare il mondo del vino in modo semplice e coinvolgente, attraverso degustazioni guidate e consigli su abbinamenti gastronomici; Cosimo Pinto offrirà ai giovani dai 18 ai 35 anni la possibilità di partecipare a un "Laboratorio di Informatica PEKIT". La certificazione PEKIT, riconosciuta a livello nazionale, fornisce competenze informatiche essenziali per il mondo del lavoro e la crescita professionale; un responsabile dell’associazione Salento Fun Park che presenterà il progetto "Salento Fun Park: un'officina di crescita e divertimento per i giovani".





Il progetto mira a valorizzare il ruolo dell'associazione Salento Fun Park nell'animazione territoriale, con un'attenzione particolare alla crescita professionale e al benessere dei giovani tra i 18 e i 35 anni. In linea con il bando "Galattica", questa attività promuove l'inclusione sociale, lo sviluppo di competenze e la creatività attraverso attività sportive, musicali e artistiche.





Le iniziative previste includono tornei sportivi inclusivi, manifestazioni culturali, laboratori formativi e eventi di networking, coinvolgendo giovani talenti locali e creando sinergie con associazioni, scuole ed enti del territorio.