Il Carnevale di Putignano 2025: un evento sempre più inclusivo

PUTIGNANO / LECCE - Il Carnevale di Putignano 2025 segna un passo avanti nel percorso di accessibilità e inclusione sociale con un’iniziativa dedicata alle persone non vedenti e ipovedenti. Durante la sfilata centrale del 2 marzo, infatti, verrà realizzato un racconto esperienziale del Carnevale, offrendo un’opportunità unica per vivere l’atmosfera della festa attraverso la narrazione e il coinvolgimento sensoriale grazie alla collaborazione con la cooperativa “L’Integrazione”.“L’obiettivo di questa iniziativa è rendere il Carnevale un evento davvero aperto a tutti, senza barriere. La bellezza del nostro Carnevale non è solo nelle immagini, ma anche nelle storie, nei suoni, nelle emozioni che può suscitare. Per questo abbiamo voluto offrire un’esperienza che permetta anche a chi non può vedere di ‘sentire’ il Carnevale in tutta la sua magia” – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Putignano, Avv. Gianluca Miano.Questa è solo una delle tante azioni intraprese per rendere il Carnevale di Putignano sempre più inclusivo. Per la prima volta, infatti, è stato istituito l’Hub Inclusivo del Carnevale, una postazione dedicata con una pedana accessibile riservata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Inoltre, sarà attivata una zona nursery per le famiglie con bambini piccoli e un servizio informativo dedicato per supportare chiunque abbia esigenze particolari.“L’inclusione non è un concetto astratto, ma un impegno concreto che deve tradursi in azioni reali. Con l’Hub Inclusivo, vogliamo garantire a tutti la possibilità di partecipare pienamente a uno degli eventi più importanti della nostra città. Questo è un primo passo, ma il nostro impegno continuerà affinché Putignano diventi sempre più accogliente per tutti” – ha aggiunto l’Assessore Miano.“Portare l’audiodescrizione al Carnevale di Putignano è un passo importante verso l’inclusione reale – questo è quanto sottolinea Veronica Calamo, presidente della cooperativa leccese “L’Integrazione -. Con AbilFesta lavoriamo perché ogni evento sia davvero di tutti. Grazie alle cuffie Silent, anche le persone non vedenti potranno immergersi nella magia di questa tradizione. L’accessibilità non è un privilegio, ma un diritto, e noi continueremo a rendere possibile l’impossibile”.Il servizio, in via sperimentale, quest’anno, sarà fruibile da 35 persone (le prime che si prenoteranno) e rientra in un più ampio progetto di welfare e accessibilità promosso dall’Amministrazione Comunale di Putignano, in collaborazione con la Fondazione del Carnevale e le realtà del territorio.Per ulteriori informazioni sui servizi di accessibilità durante il Carnevale, è possibile consultare il sito ufficiale ( https://lintegrazione.it/prenotazioni/abilfesta/carnevale-di-putignano/ ) o contattare il numero WhatsApp dedicato.