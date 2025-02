Minuto di raccoglimento in memoria di Onofrio "Ninì" Lattarulo sui campi pugliesi

FRANCESCO LOIACONO - Il Comitato Regionale ha annunciato che, su proposta del Presidente del CRA Puglia Domenico Celi e del vertice della Sezione Arbitri di Bari Dario Gregorio, in occasione delle gare del 15 e 16 febbraio 2025 verrà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi pugliesi, dalla Serie D alla Terza Categoria, in memoria del Dr. Onofrio "Ninì" Lattarulo, scomparso l'8 febbraio all'età di 82 anni.

Figura storica dell'arbitraggio pugliese e italiano, Lattarulo ha ricoperto numerosi ruoli di prestigio nel mondo arbitrale: è stato Presidente dell'AIA-Sezione di Bari, primo Presidente del CRA Puglia e Componente del Comitato Nazionale AIA. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il movimento arbitrale e calcistico italiano.

"La sua scomparsa lascia un vuoto enorme. Ninì è stato un esempio e un riferimento per tutti noi" ha dichiarato il Presidente della LND Puglia, Vito Tisci, esprimendo il cordoglio di tutto il movimento calcistico pugliese che si stringe intorno alla famiglia Lattarulo e alla classe arbitrale pugliese in questo momento di dolore.

Onofrio Lattarulo ha avuto una carriera di alto livello, avendo svolto il ruolo di guardalinee in Serie A e B al fianco dell'arbitro Romeo Paparesta di Bari tra il 1978 e il 1984. Inoltre, ha ricevuto la Stella di Bronzo del CONI per il merito sportivo, riconoscimento che testimonia il suo impegno e la sua dedizione al mondo del calcio.

Il minuto di raccoglimento in sua memoria sarà un gesto di profondo rispetto e gratitudine per quanto ha fatto per il calcio pugliese e italiano, lasciando un'eredità importante alle nuove generazioni di arbitri.