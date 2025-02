Mola di Bari, Voglia di Teatro: la nuova stagione teatrale della Like a Jazz

Dal 28 febbraio all’ 11 maggio Teatro Van Westerhout a Mola di Bari





MOLA DI BARI (BA) - Il teatro Van Westerhout di Mola di Bari torna protagonista dal 28 febbraio all’11 maggio con Voglia di Teatro, la nuova stagione teatrale dell’associazione culturale Like a Jazz, con la direzione artistica di Lisa Angelillo. La rassegna, patrocinata dal Comune di Mola di Bari e supportata da Autoclub Group e Puglia in Bocca, prevede sei appuntamenti, tra cui la terza edizione dello Stand Up Comedy Festival e un omaggio a Mia Martini per i trent'anni dalla sua scomparsa. Media partner della stagione teatrale Radio Mi Piaci.





Il sipario del Van Westerhout si aprirà ufficialmente il 28 febbraio (h 20.30) con il primo spettacolo (tre repliche): “L’ho fatto per il mio Paese” di Francesco Freyrie e Andrea Zalone (autori di Maurizio Crozza) e la regia di Lisa Angelillo, che salirà sul palco insieme a Carlo D’Ursi. Una commedia irriverente e attuale, che racconta con ironia i disagi politici e sociali dell’Italia.





Dalla commedia brillante si cambia genere per atterrare nel mondo della stand up comedy con la terza edizione dello Stand Up Comedy Festival e i suoi protagonisti d’eccezione: Laura Formenti, Chiara Pagliaccia, Daniele Gattano e Chiara Becchimanzi. L’apertura del festival vede a grande richiesta il ritorno, il 22 marzo (h 21.00), di Laura Formenti con il suo nuovo spettacolo: “Io mortah”, una stand up comedy che unisce riflessioni sulla vita e la morte con un’ironia travolgente. Il 29 marzo (h 21.00) sarà la volta di Chiara Pagliaccia con il suo spettacolo, “Una Simpatica Disgrazia”, che esplora con ironia temi come quello dell’LGBT+, del lutto e dell’inadeguatezza. Il 5 aprile (h 21.00) a salire sul palco del Van Westerhout sarà Daniele Gattano con "Perestrojka e Pancake", un viaggio ironico e provocatorio sulle contraddizioni della società. Il 12 aprile (h 21.00) la Like a Jazz affiderà nuovamente il finale del festival all’esplosività di Chiara Becchimanzi che, dopo “Terapia di gruppo” e “Terapia d'urto”, completerà la sua trilogia psicologica con “Terapia intensiva - Beata ignoranza”.





L’ultimo appuntamento di questa ricca stagione teatrale della Like a Jazz sarà dedicato ad una grande donna che ha segnato la storia della musica italiana: Mia Martini. L’11 maggio (h 20.00), in occasione del trentennale della sua scomparsa, le sarà dedicato il concerto-spettacolo “Mia” a cura di Lisa Angelillo.









Like a Jazz 333.9571734 - Call Center prenotazioni 06.0406