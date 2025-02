'NociTeatroRagazzi', cinque appuntamenti da febbraio ad aprile

Meravigliosamente (Ph Martino Marzella)

NOCI (BA) - Cresce ancora la rassegna "La scena dei ragazzi" del Comune di Noci giunta quest'anno alla sua terza annualità. Organizzata in collaborazione con Puglia Culture e con il supporto del Teatro dei Leggeri per l'attività di promozione del pubblico, la rassegna prevede quest'anno cinque spettacoli in doppia replica matinée per le scuole (ore 10.00 e ore 11.30). Le rappresentazioni coinvolgeranno alunni delle scuole primarie, medie inferiori e superiori e si svolgeranno nell'Auditorium "C.Abbado" dell'Istituto Gallo Positano.





Si comincia domani, 4 febbraio, con "Albert, una vita relativa" a cura del Teatro dei Leggeri con Dino Parrotta per proseguire il 18 febbraio con "Meravigliosamente" del Teatro Le Forche con la regia di Giancarlo Luce, il 12 marzo con "La gatta Marasca" con la regia di Francesco Tammacco per Il carro dei comici. La stagione si chiuderà ad aprile con due appuntamenti: il 3 ci sarà il Teatro dei Cipis in "Il festival degli animali. Che bestie!" di e con Giulia Petruzzella, mentre l’8 aprile andrà in scena “Anna dai capelli rossi” di Il giardino delle Lucciole con Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente.