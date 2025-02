Carovigno, dopo il Workshop appuntamento a luglio per l'Apulia Soundtrack Awards

CAROVIGNO (BR) - Si è svolto in questi giorni a Carovigno il prestigioso workshop di musica per film nell'ambito degli Apulia Soundtrack Awards, il festival delle colonne sonore giunto alla quarta edizione. Questo evento unico ha riunito cinque compositori emergenti, tutti vincitori o segnalati delle precedenti edizioni del festival: Marguerite De Galbert, John Skoog, Jack Bochow, Parker Finney e Stefano Tallini. I partecipanti provenienti rispettivamente da Francia, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia e Italia, sono stati diretti dal Produttore e Compositore pluripremiato Cyril Morin. - Si è svolto in questi giorni a Carovigno il prestigioso workshop di musica per film nell'ambito degli Apulia Soundtrack Awards, il festival delle colonne sonore giunto alla quarta edizione. Questo evento unico ha riunito cinque compositori emergenti, tutti vincitori o segnalati delle precedenti edizioni del festival: Marguerite De Galbert, John Skoog, Jack Bochow, Parker Finney e Stefano Tallini. I partecipanti provenienti rispettivamente da Francia, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia e Italia, sono stati diretti dal Produttore e Compositore pluripremiato Cyril Morin.





Una full immersion tra sessioni pratiche e teoriche che hanno affrontato tematiche essenziali come la relazione con i registi, l'arte dello storytelling nella musica cinematografica e la preparazione di una sessione musicale per un film.





Videoconferenza con figure emblematiche dell'industria, tra cui compositori rinomati come Jean Michel Bernard (La scienza dei sogni), Fabrizio Mancinelli (Musha), Simon Franglen (Avatar) e Sean Callery (Homeland). I partecipanti hanno inoltre potuto confrontarsi con registi come Pan Nalin (Samsara, Last Film Show) e Sébastien Drouin (Cold Meat), oltre a professionisti del settore, tra cui Ray Costa (relazioni stampa e premi), Arbel Betak (agente di compositori) e Michael Todd (ASCAP). Nomi noti tra premiati e ospiti di eccellenza nelle edizioni precedenti.





Gli Apulia Soundtrack Awards si confermano un’iniziativa volta a promuovere la musica per film e a celebrare gli artisti che arricchiscono le opere cinematografiche con la loro creatività. Questo workshop ha rappresentato un'occasione unica per esplorare le diverse sfaccettature della composizione musicale per il cinema, scambiare idee e trarre ispirazione dai professionisti del settore. L’attesa per l’edizione 2025 degli Apulia Soundtrack Awards.





Dopo il successo del workshop, l’attenzione si sposta ora sull’edizione 2025 degli Apulia Soundtrack Awards, che si terrà il 4, 5 e 6 luglio a Carovigno, in Puglia. L’evento promette un programma ricco di masterclass, esibizioni live e premiazioni dal vivo, protagonisti artisti di fama internazionale e del nostro panorama nazionale.





Gli Apulia Soundtrack Awards sono un progetto nato dalla visione di Loredana Epifani, Antonella La Camera, Cyril Morin e Antonio Ribezzi, che hanno unito le loro competenze e passioni per creare un evento unico nel suo genere. Grazie al loro impegno, il festival continua a crescere e a consolidarsi come un appuntamento di riferimento per la musica e il cinema. Mettetelo in agenda e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, il meglio della musica e del cinema in un’atmosfera unica e coinvolgente.





