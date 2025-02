Novello Sotto il Castello 2025: alla Bit di Milano annunciate le date

MILANO - Dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano arriva l’annuncio che tutti gli appassionati stavano aspettando: Novello Sotto il Castello torna a Conversano il 14, 15 e 16 novembre 2025. L’appuntamento - tra i più attesi dell’autunno pugliese - per la sua 15ª edizione si prepara a superare ogni aspettativa.Divenuta nel tempo un punto di riferimento nel panorama enogastronomico e musicale, per il 2025 la tre giorni si arricchisce di nuovi elementi che la proiettano su una scena sempre più ampia. Un format in continua evoluzione, che non solo celebra le eccellenze del territorio, ma si apre con determinazione a un respiro internazionale. La selezione dei vini, l’offerta gastronomica e la programmazione artistica saranno curate con una ricerca ancora più accurata, garantendo qualità, innovazione e un’esperienza unica per il pubblico.“Da oggi e per i prossimi dieci mesi vivremo un grande viaggio – le parole di Antonio Innamorato, Presidente de “La Compagnia del Trullo”, organizzazione promotrice dell’evento. “La cabina di regia è già pronta, ancora una volta, a superare se stessa. Siamo consapevoli degli straordinari traguardi raggiunti nelle ultime edizioni, ma il nostro sguardo è già oltre. Oltre i confini che abbiamo esplorato, oltre gli schemi di lavoro che ci hanno reso sinonimo di qualità e garanzia. Vogliamo spingerci ancora più in là. Oltre l'autenticità di un festival che pulsa nel cuore dell'autunno pugliese, dove ogni istante è un'onda di emozioni, un intreccio di tradizione e innovazione, di passione e scoperta. Allacciamo le cinture… perché il viaggio sta per cominciare! Oggi prende vita una nuova avventura: Novello Sotto il Castello 2025”.A sottolineare la portata dell’iniziativa anche Giuseppe Lovascio, Sindaco di Conversano: “Questa quindicesima edizione segna un ulteriore passo in avanti per Novello Sotto il Castello - ha dichiarato - abbiamo scelto di presentarla in questo contesto internazionale per testimoniare la storicità dell’evento, ma anche la sua naturale crescita verso una dimensione sempre più ampia. Conversano è pronta ad accogliere visitatori da tutta Italia e dall’estero con la sua ospitalità e le sue tradizioni”.Se l’anima della manifestazione resta la celebrazione del vino novello e dei sapori autentici della Puglia, l’edizione 2025 aggiunge un ulteriore tassello all’esperienza: la line-up artistica si arricchirà di presenze internazionali, con DJ e artisti provenienti da tutta Europa. Un dettaglio che verrà svelato nei prossimi mesi, ma che promette di dare alla manifestazione un’identità ancora più forte e coinvolgente.“Ricerca, selezione, qualità: queste sono le basi di questo viaggio – concludono gli organizzatori – e dalla BIT di Milano abbiamo ufficialmente allacciato le cinture: il percorso verso Novello 2025 è iniziato ed è pronto a sorprendere ancora”.