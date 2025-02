okgiorgio arriva in Puglia: l'8 febbraio in concerto a Molfetta

Dopo un'estate da protagonista tra festival italiani e venue in giro per l'Europa (Londra, Parigi e Barcellona) e oltreoceano (Palm Springs e Brooklyn), al via l'okitalia tour di okgiorgio che toccherà i principali club della Penisola, in partenza il 23 gennaio 2025.

okgiorgio ha partecipato alla 39° edizione dell'Eurosonic Festival (ESNS), tra i più importanti e longevi festival d'Europa, che si è tenuto dal 15 al 18 gennaio 2025 a Groningen, nei Paesi Bassi. Il 6 settembre ha pubblicato "ok?", il suo secondo EP. Tra ritmi da club e chitarre malinconiche okgiorgio continua a farci ballare, rendendo ancora una volta la musica la vera protagonista.

okgiorgio è Giorgio Pesenti, musicista e produttore bergamasco classe 1996. okgiorgio decostruisce, ricombina e riassembla suoni elettronici e voci eteree, in un ecosistema tra musica da ballare e allo stesso tempo emotiva.

Nel 2022 pubblica il primo brano dal titolo okokok, seguito da okokokokok, a settembre 2023, e da "a dj set for cows", un djset registrato in una campagna. ok è il titolo del debut EP, uscito il 15 dicembre 2023 per Fast Friends. Dopo un tour di 40 date in Italia tra festival e locali, esce ok?, il secondo EP, pubblicato il 6 settembre 2024. Ha partecipato alla 39° edizione dell’Eurosonic Festival (ESNS). Da gennaio 2025 partirà l’okitalia tour - nei principali club della Penisola -, seguito dall’okeurope tour (tra cui Lugano, Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam) - e alcune date in USA.





Le date del tour

23.01.25 Bergamo - Daste (sold out)

31.01.25 Firenze - Viper Theatre (sold out)

01.02.25 Roma - Hacienda (sold out)

07.02.25 Perugia - Urban Club

08.02.25 Molfetta (BA) - Eremo Club

21.02.25 Torino - Hiroshima Mon Amour (sold out)

22.02.25 Bologna - TPO (sold out)

26.02.25 Milano - Magazzini Generali (sold out)

27.02.25 Padova - Hall

Biglietti a questo link: https://linktr.ee/okitaliatour