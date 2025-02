Open Day all'Aeroporto di Grottaglie: inaugurazione del Terminal passeggeri in ristrutturazione

GROTTAGLIE - Oggi si è svolto un open day presso l’aeroporto di Grottaglie, dove sono stati presentati i lavori di ristrutturazione in corso nel terminal passeggeri. L’evento ha visto la partecipazione del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, del sindaco di Grottaglie, Ciro D'Aló, e del presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Cesareo, che hanno visitato insieme la struttura, che entro la fine dell’anno sarà pronta ad accogliere i passeggeri.

Il terminal passeggeri, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, ha visto un aumento della superficie utile di oltre 600 m², portando l'area complessiva a 2800 m² al piano terra, interamente destinati al terminal, e 1600 m² al primo piano, che ospiteranno gli uffici. Un significativo passo avanti per l’aeroporto di Grottaglie, che, una volta completati i lavori, sarà pronto per avviare i voli di linea passeggeri, un obiettivo che la Regione Puglia e le autorità locali stanno perseguendo da anni.

Durante la visita, il consigliere del presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “Dopo aver speso circa 50 milioni di euro per le infrastrutture tecniche, ora con il completamento del terminal, Grottaglie sarà pronta ad affrontare una nuova grande sfida: far volare da e per Grottaglie”, ha dichiarato.

Il prossimo sopralluogo presso la struttura è previsto per il 21 marzo, quando saranno verificati gli ultimi dettagli prima dell’inaugurazione ufficiale. Il terminal rinnovato rappresenta un importante passo per il rafforzamento della mobilità e delle opportunità economiche per il territorio di Grottaglie e dell’intera Regione Puglia.