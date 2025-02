Ruvo di Puglia: una nuova struttura medico sanitaria nella zona D2

RUVO DI PUGLIA - Una nuova struttura destinata ad attività medico sanitaria sorgerà presto a Ruvo di Puglia nel Comparto II zona omogenea D2 Lotto II, un’area di 2.350 metri quadri nella zona commerciale a est della città.La nuova realizzazione, destinata a svolgere attività di medicina riabilitativa, medicina dello sport e medicina diagnostica (ecografia, radiografia, risonanza magnetica), avrà un’estensione, su due piani, di 947 mq e sarà dotata di un ampio parcheggio.Si tratta di un insediamento possibile grazie alla variante alle norme tecniche del Piano Regolatore Generale adottata in Consiglio Comunale nel luglio del 2020 e approvata dalla Giunta Regionale nel febbraio 2023 con cui è stato ampliato il novero delle destinazioni d’uso ammesse in quell’area aggiungendo funzioni di servizio e terziarie come: uffici pubblici e privati di grandi dimensioni; attività amministrative, finanziarie, assicurative, di intermediazione e di rappresentanza; call center; funzioni di servizio di interesse collettivo (palestre, centri fitness e benessere, ludoteche e baby parking); attività di tipo religioso (anche strutture per il commiato); discoteche; attrezzature sociosanitarie come il centro fisioterapico autorizzato.“Questo nuovo insediamento – ha detto il sindaco Pasquale Chieco - è una bella notizia per Ruvo di Puglia. Questa nuova la struttura offrirà nuovi servizi alla comunità e siamo certi che avrà positive ricadute anche sull’occupazione.Due elementi che confermano la validità della nostra intuizione e l’importanza di mettersi all’ascolto del territorio per sostenerne lo sviluppo in termini economici e sociali. Senza l’approvazione di quella variante infatti non ci sarebbe stata a Ruvo una zona in grado di accogliere strutture come questa. Sappiamo che altre possibilità simili potrebbero arrivare nei prossimi mesi, se così sarà ci faremo trovare pronti a coglierle.”