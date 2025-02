Ostuni, approvato in consiglio comunale il Bilancio di Previsione Triennale: soddisfazione per il risultato ottenuto

OSTUNI (BR) - L’Amministrazione Comunale di Ostuni esprime grande soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di Previsione Triennale, un risultato che segna una tappa importante nel percorso amministrativo e chiude la prima fase del mandato elettorale. - L’Amministrazione Comunale di Ostuni esprime grande soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di Previsione Triennale, un risultato che segna una tappa importante nel percorso amministrativo e chiude la prima fase del mandato elettorale.





Il bilancio approvato è il frutto di un ampio confronto e di una condivisione costruttiva tra tutti i gruppi che compongono la maggioranza. Particolare attenzione è stata riservata a settori strategici per lo sviluppo della comunità, quali gli investimenti, la spesa sociale e il turismo, senza tralasciare interventi significativi in materia ambientale.





Un aspetto rilevante è che tutto questo è stato possibile senza aumentare la pressione tributaria sui cittadini, confermando l’impegno dell’Amministrazione a perseguire una gestione economica responsabile e sostenibile.





L’assessore al bilancio Antonio Zurlo ha dichiarato: "C’è tanta soddisfazione da parte di tutti per l’approvazione di questo bilancio di previsione triennale che chiude un po’ la prima parte del mandato elettorale. Siamo contenti perché è stato il frutto di un’ampia condivisione tra tutti i gruppi che formano la maggioranza e perché abbiamo dato ancora grande rilevanza ad alcuni settori fondamentali come gli investimenti, la spesa sociale e il turismo. Abbiamo inoltre previsto importanti opere in materia ambientale e l’abbiamo fatto senza dover ricorrere ad aumentare la pressione tributaria sui cittadini. Ci impegneremo per fare sempre meglio e per cercare di contemperare le esigenze difficili che il bilancio di una pubblica amministrazione pone davanti a noi".





Il sindaco Angelo Pomes ha espresso la sua soddisfazione sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso:





"Questo bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la città, perché ci permette di guardare al futuro con fiducia e determinazione. Abbiamo lavorato con spirito di collaborazione, mantenendo al centro le esigenze dei cittadini e puntando su uno sviluppo equilibrato e sostenibile del nostro territorio. Continueremo a impegnarci per garantire servizi di qualità, tutelando al contempo l’equità fiscale. La nostra città merita attenzione e visione, e noi saremo sempre pronti ad ascoltarla e a lavorare per il suo benessere".





L’Amministrazione Comunale di Ostuni conferma così il suo impegno per uno sviluppo armonioso della città, mantenendo un dialogo costante con la comunità e perseguendo obiettivi di crescita sostenibile e inclusiva.