Papa Francesco: condizioni critiche, ma prosegue il ricovero al Gemelli

ROMA – Papa Francesco è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova dallo scorso 14 febbraio. Secondo quanto reso noto questa mattina dalla Sala stampa vaticana, "la notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando". Tuttavia, le condizioni del Santo Padre restano critiche.

L’ultimo bollettino medico conferma che il Pontefice è sotto "ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali". Inoltre, gli esami del sangue hanno evidenziato una "lieve insufficienza renale". Il Papa, 88 anni, sta continuando le cure per una polmonite bilaterale, insorta a seguito delle complicanze di un’infezione polimicrobica.

L’Angelus domenicale

Nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio, l’Angelus è stato diffuso in forma scritta, come la scorsa settimana. Papa Francesco ha voluto rassicurare i fedeli e ha parlato delle sue condizioni di salute: “Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l'attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”.

Il Pontefice ha inoltre espresso gratitudine per i tanti messaggi di affetto ricevuti, sottolineando in particolare quelli dei bambini: “Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all'intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”.

Le condizioni del Papa continuano a essere monitorate attentamente dai medici del Gemelli, mentre la comunità cattolica segue con apprensione l’evolversi della situazione.