Papa Francesco in progressivo miglioramento

Nella giornata odierna il Santo Padre - informa sempre la nota - ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre nel pomeriggio, dopo una ulteriore seduta di fisioterapia, si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al decimo piano del Policlinico Gemelli, ricevendo l'eucarestia e dedicandosi successivamente alle attività lavorative.





Dunque, un quadro clinico tendente al progressivo miglioramento, ma del quale si dovrà attendere l'ulteriore conferma in un Punto Stampa previsto nei prossimi giorni. Prima di quest'ultimo aggiornamento serale il Papa ha ringraziato collettivamente per i messaggi di augurio per una pronta ripresa e per le preghiere sulla sua guarigione. Esse proseguiranno anche questa sera, nell'ambito del consueto rosario in Piazza San Pietro, che sarà presieduto, dalle ore 21.00, dal Vicario di Roma Cardinale Ubaldo Reina.

- "Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventismak". E' quanto si legge nel bollettino diramato dalla Sala Stampa Vaticana diffuso nella serata di giovedì 27 febbraio 2025 nella quale si aggiunge che "in considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi".