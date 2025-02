Trasporti, l’assessore Ciliento interviene al congresso della FIT CISL Puglia: “La Regione Puglia con il TPL e gli investimenti in mezzi e infrastrutture garantisce il diritto alla mobilità”

BARI - Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato al XIII Congresso Regionale FIT CISL Puglia, un’occasione per fare il punto sulle politiche regionali per la mobilità:“Il diritto alla mobilità è sancito dalla nostra Costituzione, ecco perché quando si parla di trasporti non si deve pensare solo a questioni tecniche ma a temi che riguardano il bene della comunità. Gli utenti e i lavoratori del settore sono cittadini a cui la Politica deve dare risposte e garantire dei servizi imprescindibili. La Regione Puglia sta portando avanti obiettivi importanti per cercare di migliorare il trasporto, rivedendo e ridisegnando quello che è il sistema dei trasporti regionale.Documento fondamentale per fare questo è l’aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale (PTS) 2024-2026, che ridefinisce i servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale da affidare, i costi e gli investimenti, per ogni ATO provinciale e introduce il nuovo ATO regionale. A breve lo adotteremo in Giunta con la conseguente apertura della Conferenza di servizi, sede deputata alla raccolta delle osservazioni da parte degli stakeholder. Passo successivo, la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione per le gare di affidamento del servizio TPL su gomma da parte degli ATO provinciali e di quello regionale. Con l’aggiornamento si punta a ottimizzare i collegamenti, per una rete di trasporto flessibile, intermodale e accessibile a ogni tipo di utenza. Una rete che renda accessibili tutti i territori non solo per garantire il diritto alla mobilità ma anche la crescita economica e sociale delle comunità. Il PTS apre a nuovi scenari, come l’uso dell’idrogeno, contiene una clausola sociale a tutela dei lavoratori del settore e punta sulla formazione del personale degli enti titolari degli ATO. E poiché si tratta di uno strumento che incide sulle decisioni degli enti e sulle abitudini dei cittadini, la Regione ha avviato un percorso di condivisione prima con i sindacati e le associazioni di categoria del settore trasporti e poi con gli enti locali.Per migliorare il servizio di trasporto pubblico, la Regione Puglia ha intrapreso la sfida del MaaS4Puglia, sperimentando il Mobility as a Service, che consiste nella digitalizzazione del trasporto locale e nell’integrazione dei servizi di mobilità attraverso un unico canale digitale. Si sta cioè sperimentando un'unica piattaforma digitale, una app, che permette all’utente di trovare l’offerta dei diversi mezzi di trasporto (da quelli pubblici collettivi a quelli in sharing) e di pianificare, prenotare e pagare gli spostamenti, scegliendo il mezzo più adatto alle proprie esigenze in termini di tempi, costi e impatto ambientale. Una mobilità condivisa, connessa, equa e sostenibile che cerca di rispondere realmente alle esigenze di spostamento dell’utente con servizi integrati, coordinati, personalizzati e resilienti.Una sperimentazione che si basa su un cambio culturale che io inizio a intravedere, perché c’è interesse nell’utilizzo del mezzo pubblico alternativo all’auto privata. Anche per questo stiamo investendo ingenti risorse nel rinnovo delle flotte, per donare alle comunità treni e autobus moderni, tecnologici, confortevoli, accessibili e sicuri.Il tema della sicurezza stradale è un tema fondamentale. Ci sono investimenti importanti che la Regione ha fatto sull’intero territorio e ha inserito all'interno dell’Accordo di Coesione 2021-2027 sottoscritto con il Governo qualche mese fa. Sono investimenti che riguardano l’ammodernamento e l’ampliamento di importanti arterie viarie, quelle strade statali troppo spesso scenario di incidenti gravi e mortali, molto trafficate perché nodi di connessione fra territori. Nonostante questo rimane imprescindibile il rispetto del Codice della strada e assumere comportamenti consapevoli al volante. Solo così potremo veder calare il numero degli incidenti, dei morti e dei feriti che sono ancora troppo alti e sconfortanti.”